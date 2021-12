Le prince William dévoile sa chanson de Noël préférée | Royale | Des nouvelles

Le duc de Cambridge a participé à un rare Q & A avec de jeunes patients sur la station de radio de l’hôpital. Interrogé sur sa chanson de Noël préférée, le prince a déclaré qu’il aimait « All I want for Christmas is You » de Mariah Carey, mais que sa préférée est « Feliz Navidad » de l’auteur-compositeur-interprète portoricain Jose Feliciano.

Il a déclaré: « Je pourrais dire Mariah Carey … aussi, c’est une bonne, et évidemment il y en a beaucoup d’autres mais je pense que je vais probablement opter pour Feliz Navidad – c’est un peu plus joyeux. »

Le royal de 39 ans a également révélé que son film de Noël préféré était Elf, avec Will Ferrell.

Il a déclaré: « C’est très drôle et je continue de le regarder à chaque Noël, ça me fait toujours rire. »

S’adressant aux patients de l’hôpital, dont il est président depuis 2007, le prince a expliqué qu’il « savourait une nouvelle version de Noël depuis qu’il avait des enfants ».

Il a déclaré : « Quand je verrai mes enfants rencontrer les enfants de mes cousins, ils passeront un merveilleux moment à jouer ensemble.

« C’est très spécial. Alors j’attends ça avec impatience.

« Et évidemment, Noël est une nouvelle dynamique une fois que vous avez des enfants – tout à coup, c’est un jeu de balle complètement différent de bruit et d’excitation.

« Alors maintenant, je profite d’une nouvelle version de Noël dans ma vie. »

MISES À JOUR EN DIRECT: Famille royale EN DIRECT: le chagrin de Kate pour Harry et Meghan

Lorsqu’on lui a demandé s’il aimait les choux de Bruxelles, William a déclaré qu’il « aimait » les légumes avec sa dinde, ses pommes de terre rôties et ses saucisses.

Répondant à une question d’un jeune patient, qui voulait savoir ce que ferait le futur roi s’il était en charge de Noël pendant une journée, le prince a déclaré qu’il « rassemblerait tout le monde pour faire une grande fête ».

Il a ajouté: « Il n’y aurait certainement pas de COVID et il n’y aurait certainement pas de cancer dans le monde. »

Cela survient après que la reine a annulé la réunion familiale traditionnelle de la famille royale avant Noël en tant que mesure « de précaution » au milieu de l’augmentation des cas Omicron au Royaume-Uni.

Le rassemblement d’avant Noël devait avoir lieu la semaine prochaine au château de Windsor et aurait vu plusieurs membres de la famille royale présents.

Une source principale du palais a déclaré: « Le déjeuner familial d’avant Noël n’aura pas lieu.

« La décision est une mesure de précaution car on pense qu’elle mettra en danger les préparatifs de Noël de trop de gens si elle se concrétise.

« Bien qu’il y ait des regrets qu’il soit annulé, il y a une conviction que c’est la bonne chose à faire pour toutes les personnes concernées. »