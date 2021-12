Le prince William discute de ce qu’il ferait s’il était en charge de Noël – « Grande fête! » | Royale | Des nouvelles

Le duc de Cambridge est président du Royal Marden depuis 14 ans, occupant le poste précédemment occupé par sa mère, la princesse Diana.

Sonya, 12 ans, a demandé au prince William comment il organiserait des célébrations festives avec le monde s’il était en charge de Noël.

Il a répondu: « Eh bien Sonya, vous m’avez à peu près déconcerté, c’est une très bonne question et à laquelle je ne sais pas trop comment répondre. »

William a poursuivi: « Je pense que je devrais m’assurer que tout le monde puisse en profiter. »

Le père de trois enfants a ajouté: « Donc, nous devrions rassembler tout le monde et organiser une grande fête et il n’y aurait pas de Covid et il n’y aurait certainement pas de cancer dans le monde si j’étais en charge de Noël pour la journée . »

Les cadeaux de fête entre les membres de la famille royale, qui s’apprêtent à échanger des cadeaux à Sandringham la veille de Noël, font beaucoup parler d’eux pour leurs tendances inhabituellement comiques.

Cependant, le prince William a déclaré à Reid, à seulement trois ans, qu’il y avait une chose en haut de sa liste de souhaits de Noël.

Il a déclaré: « Mais si je devais choisir, je voudrais que mon équipe de football préférée, Aston Villa, gagne son match le lendemain de Noël. »

LIRE LA SUITE: La reine a félicité Sophie Wessex à Noël alors que la comtesse surnommait «l’arme secrète» de la famille royale

Aston Villa, qui occupe actuellement la 10e place de la Premier League sous la direction de la légende de Liverpool, Stephen Gerrard, 41 ans, affronte Chelsea, tenant en titre de la Ligue des champions, lors de leur affrontement de Noël.

Mais l’interview du duc intervient après que le Premier ministre Boris Johnson, 57 ans, et le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, 55 ans, se demandent s’il faut demander aux Britanniques de limiter davantage les contacts sociaux pendant la période des fêtes.

À la suite des commentaires faits lors de la conférence de presse de Downing Street, la reine, 95 ans, envisagerait de modifier ses plans de Noël.

Le monarque a déjà choisi d’annuler une fête au château de Windsor avec sa famille élargie en raison de préoccupations concernant les cas de Covid.

Le Royaume-Uni a enregistré 82 886 nouveaux cas quotidiens de COVID-19 dimanche, ce qui est le troisième jour consécutif où le nombre d’infections a dépassé les 80 000.

Cependant, on pense que Sa Majesté insiste toujours pour accueillir sa famille immédiate dans son domaine de Norfolk, Sandringham.

Un initié du palais a déclaré: « Le déjeuner familial d’avant Noël n’aura pas lieu.

« La décision est une mesure de précaution car on pense qu’elle mettra en danger les préparatifs de Noël de trop de gens si elle se concrétise.

« Bien qu’il y ait des regrets qu’il soit annulé, il y a une conviction que c’est la bonne chose à faire pour toutes les personnes concernées. »