Le prince William dit “nous pensons tous à” Christian Eriksen qui est “stabilisé” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le joueur de 29 ans est tombé au sol juste avant la mi-temps alors qu’il courait pour récupérer un ballon pour une touche. Le match contre la Finlande, disputé à Copenhague, a été suspendu car l’ancien meneur de jeu des Spurs a reçu un traitement d’urgence.

Il est « éveillé » à l’hôpital et son état s’est « stabilisé », selon l’Association danoise de football.

La Finlande a remporté le match du groupe B 1-0 après son redémarrage à 19h30 (BST), mais le résultat a été éclipsé par l’incident pénible qui a laissé les joueurs et les fans en larmes.

Les footballeurs danois ont été applaudis par leurs adversaires alors qu’ils retournaient sur le terrain pour la reprise, décidée à la demande des deux équipes.

Le duc de Cambridge s’est félicité des “nouvelles encourageantes concernant Christian Eriksen” et a félicité l’arbitre Anthony Taylor pour son action décisive.

Il a ajouté: “Nous pensons tous à lui et à sa famille.

“Bravo à l’équipe médicale et à Anthony Taylor pour leur action calme et rapide.”

Le capitaine anglais Harry Kane a joué aux côtés d’Eriksen à Tottenham.

Il a tweeté : « Chris. Je t’envoie tout mon amour à toi et ta famille. Reste fort mon pote.

Le sélectionneur danois Kasper Hjulmand, en larmes lors de la conférence de presse d’après-match, a félicité son équipe pour avoir terminé les 90 minutes au cours d’une expérience aussi traumatisante.

Hjulmand a déclaré: “Ce fut une soirée vraiment difficile, une soirée au cours de laquelle on nous a tous rappelé quelles sont les choses les plus importantes dans la vie.

“Ce sont des relations significatives.

“Ce sont ces gens qui sont proches de nous. C’est la famille et les amis.

“Toutes nos pensées vont à Christian et à sa famille. Christian est l’un des meilleurs footballeurs, mais c’est une personne encore meilleure.

“C’était plus ingérable de devoir redémarrer demain. C’était plus ingérable que de repartir maintenant et de tout laisser derrière nous.

“Il y a des joueurs là-dedans qui sont complètement épuisés émotionnellement. Des joueurs qui, un autre jour, ne pourraient pas jouer ce match. Ils se soutiennent mutuellement. Ce fut une expérience traumatisante.”