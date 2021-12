Le prince William dit qu’AC/DC « vous donne l’impression que vous pouvez affronter n’importe quoi et n’importe qui »

Le duc de Cambridge, le prince William, s’est déclaré fan d’AC/DC.

Le royal de 39 ans, deuxième dans l’ordre de succession au trône britannique, derrière son père le prince Charles, dit aux auditeurs de la série Time To Walk d’Apple Fitness + que le single Thunderstruck des hard rockers australiens de 1990 fournit la bande originale de ses lundis matins. alors qu’il se prépare pour une autre semaine à faire tout ce que font les princes royaux.

« Il n’y a rien de mieux que, un lundi matin, quand vous avez les yeux un peu larmoyants après le week-end et que vous essayez de vous remettre dans le train de la semaine, en écoutant AC/DC, Thunderstruck », dit le prince.

« Je dois dire que la première fois que je l’ai mis, et je l’ai entendu un million de fois maintenant, je me suis dit : ‘Eh bien, c’est assez lourd pour un lundi matin' », a ajouté William. « Mais maintenant, quand je l’écoute, c’est le meilleur tonique pour un lundi matin. Cela vous réveille absolument, met votre semaine dans la meilleure humeur possible, et vous sentez que vous pouvez affronter n’importe quoi et n’importe qui. J’imagine vous allez marcher assez vite en l’écoutant, peut-être avec un saut dans votre pas, avec le headbanging. C’est une chanson difficile à ne pas danser ou sur laquelle hocher la tête. «

Malheureusement, nulle part dans l’interview, le prince n’aborde la question de savoir s’il préfère DC de l’ère Brian Johnson à DC de l’ère Bon Scott, mais il révèle que ses enfants préfèrent écouter Shakira.

L’interview Time To Walk de Prince’s Apple Fitness+ sera diffusée le 6 décembre.

Mis à part les enfants trop jeunes pour mieux savoir, l’amour des guitares fortes est clairement profondément ancré dans la famille royale. En 2014, l’acteur Dominic West a révélé que le prince Harry, le frère cadet de William, est un fan de « thrash metal hardcore ».

« Harry a une sélection terrible sur son iPod », a déclaré West, qui a fait la découverte lorsqu’il a rejoint le prince lors d’une expédition Walking With The Wounded au pôle Sud. « C’est le genre de chose que les soldats écoutent. »