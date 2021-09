Le prince William dit que le prix Earthshot a été inspiré par un rhinocéros rare – ” Frappé un vrai accord ! ” | Royale | Nouvelles

Le duc de Cambridge, qui s’apprête à récompenser un certain nombre de personnes pour leur contribution à la résolution de la crise climatique, a partagé l’inspiration derrière la création du “prix environnemental le plus ambitieux de l’histoire”.

Selon l’avant-propos de Earthshot: How to Save our Planet, le duc de Cambridge a été inspiré pour créer le livre et le programme de récompenses alors qu’il était en voyage tôt le matin pour voir un rhinocéros noir en Namibie.

Lors de sa visite il y a trois ans, il a aperçu un rare rhinocéros noir, ce qui l’a inspiré à aider à protéger la faune.

William écrit dans l’introduction du livre : « La riche faune que j’ai vue prospérer lors de cette visite a touché une véritable corde sensible.

« Le modèle de conservation communautaire est un excellent exemple de la façon dont une solution simple et positive peut avoir des avantages de grande envergure pour les humains et la nature.

« Plus important encore, il s’agit d’une réussite qui peut être reproduite et mise à l’échelle.

“Je voulais trouver un moyen de mettre en bouteille cette innovation et cet esprit communautaire et de le produire en masse à l’échelle mondiale.”

Il a poursuivi: “Je suis passé d’un départ à 5 heures du matin pour apercevoir un rhinocéros noir timide dans le coin nord-ouest de la Namibie, à la constitution d’une équipe pour remettre le prix environnemental le plus ambitieux de l’histoire.”

Le prix Earthshot est un prix décerné chaque année de 2021 à 2030, pour cinq lauréats chaque année dont le travail a aidé l’environnement.

Le duc de Cambridge a annoncé les 15 finalistes inauguraux du prix, qui pourraient remporter l’un des cinq prix de 1,4 million de dollars (1 million de livres sterling).

Le Prince a déclaré : « Je suis honoré de présenter les 15 innovateurs, dirigeants et visionnaires qui sont les premiers finalistes du prix Earthshot.

“Ils travaillent avec l’urgence requise dans cette décennie décisive pour la vie sur Terre et nous inspireront tous avec leur optimisme quant à notre capacité à relever les plus grands défis de l’histoire de l’humanité.”

La cérémonie de remise des prix sera diffusée en direct le 17 octobre sur la page Facebook de Discovery.