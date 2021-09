Le prince William dit que “l’heure du changement est arrivée” alors qu’il lance un cri de guerre pour “libérer l’invention” | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Cambridge, 39 ans, a exhorté les gens à prendre des “mesures décisives” contre le changement climatique dans un article co-écrit avec l’ancien maire de New York et ancien candidat à la présidence américaine Michael Bloomberg, 79 ans.

Le duo, qui écrivait pour USA Today, a comparé la lutte actuelle pour freiner le changement climatique à la course à l’espace des années 1960.

Le prince et ex-politicien a déclaré: “Une heure de changement et de défi est à nouveau à nos portes, mais cette fois, la question n’est pas de savoir si nous pouvons atteindre la lune.

“Il s’agit de savoir si nous pouvons sauver la Terre.”

Le prince William, qui a contribué à la création du prix Earthshot, a également expliqué que son entreprise la plus récente avait le soutien du Bezos Earth Fund, de Bloomberg Philanthropies, de la Jack Ma Foundation et de la Paul G. Allen Family Foundation.

Le duc de Cambridge et M. Bloomberg ont ensuite appelé le monde à canaliser son esprit d’entreprise et à “libérer” de nouvelles inventions pour faire face à la crise.

« C’est un nouvel appel à l’action : libérer et soutenir une nouvelle génération d’inventions, d’innovation et d’entrepreneuriat animées par un sentiment d’urgence partagé pour faire face à la crise actuelle et l’optimisme que l’humanité peut atteindre des objectifs apparemment insurmontables », ont-ils écrit.

Le prix Earthshot de 50 millions de livres sterling, lancé par le duc de Cambridge en septembre, vise à promouvoir des solutions, des idées et des technologies qui « répareront la planète ».

Le prix se déroulera de 2021 jusqu’à la fin de la décennie.

Chaque gagnant recevra 1 million de livres sterling pour financer la solution qu’il propose.

En 2020, il décide d’aller plus loin en jetant son chapeau dans le ring pour la présidence américaine.

Bloomberg, qui était à ce stade un démocrate, a terminé à une lointaine quatrième place derrière Joe Biden, Bernie Sanders et Elizabeth Warren.

Après sa défaite, Bloomberg a remis 77,2 millions de livres sterling à la campagne électorale de M. Biden dans le but de vaincre le président de l’époque, Donald Trump.

Plus tôt cette année, il a également été nommé Envoyé spécial des Nations Unies pour l’ambition et les solutions climatiques.