Le prince William «écœuré» par les abus racistes contre les héros anglais – «Doit arrêter MAINTENANT» | Royale | Nouvelles

in

Le prince William, qui est président de la Football Association (FA), s’est adressé à Twitter pour publier une déclaration contre le racisme dans le football après que des membres de l’équipe d’Angleterre aient été inondés de remarques dégoûtantes en ligne. Le duc de Cambridge a déclaré que les abus l’avaient rendu “écoeuré” et lui a demandé d’arrêter.

Il a écrit: “Je suis écoeuré par les abus racistes visant les joueurs anglais après le match d’hier soir.

“Il est totalement inacceptable que des joueurs doivent endurer ce comportement odieux.

“Cela doit cesser maintenant et toutes les personnes impliquées doivent être tenues pour responsables.”

Le message était signé d’un « W », pour indiquer que c’était le duc de Cambridge qui avait rédigé ce message.

Ce message du prince William fait suite à une déclaration officielle de la FA publiée pour condamner les abus racistes et demander au gouvernement et aux sociétés de médias sociaux d’intervenir.

Il disait : « Nous continuerons à faire tout notre possible pour éliminer la discrimination, mais nous implorons le gouvernement d’agir rapidement et d’adopter la législation appropriée afin que cet abus ait des conséquences réelles.

“Les sociétés de médias sociaux doivent intensifier leurs efforts et prendre leurs responsabilités et prendre des mesures pour interdire les agresseurs de leurs plateformes, rassembler des preuves pouvant mener à des poursuites et soutenir la libération de leur plateforme de ce type d’abus odieux.”

Le compte officiel des médias sociaux de l’équipe de football d’Angleterre a partagé la déclaration de la FA pendant la nuit.

LIRE LA SUITE: Kate “désespérément bouleversée” après que William “baisse son image”

Il a ajouté: “Nous sommes dégoûtés que certains membres de notre équipe – qui ont tout donné pour le maillot cet été – aient été victimes d’abus discriminatoires en ligne après le match de ce soir.

“Nous sommes solidaires de nos joueurs.”

La police du Met s’est engagée à enquêter sur les propos injurieux et racistes sur les réseaux sociaux.

La force a écrit sur Twitter: “Nous sommes au courant d’un certain nombre de commentaires offensants et racistes sur les réseaux sociaux dirigés contre les footballeurs après la finale de l’Euro 2020.

A NE PAS MANQUER

“Cet abus est totalement inacceptable, il ne sera pas toléré et il fera l’objet d’une enquête.”

Ces appels de la FA et du prince William interviennent après que Bukayo Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho, qui ont contribué à amener l’Angleterre à la finale de l’EURO 2020, ont été inondés d’abus racistes sur les réseaux sociaux pour ne pas avoir marqué leurs pénalités.

De nombreux fans de football se sont rendus sur Twitter pour montrer leur soutien aux trois joueurs et condamner les abus intenses qu’ils ont subis au cours des dernières heures.

L’un d’eux a déclaré: « Pouvons-nous s’il vous plaît nous assurer que quiconque a craché des abus racistes envers #Rashford #Sancho #Saka depuis hier soir soit identifié, poursuivi et accusé de discours de haine.

“Merci d’avance à toutes les forces de police du pays. #Notoracism #thankyouEngland #EURO2020.”

Un autre a écrit : “#SayNoToRacism. Sancho, Saka, Rashford We Stand With You.”

Et un troisième a ajouté: “Chaque joueur qui a foulé ce terrain a fait la fierté du pays, nous avons fait la finale et les conséquences du comportement de certains fans sont dégoûtantes.

“#Rashford #Sancho & #Saka méritent plus de respect.”