Le prince William enfreint le protocole royal lors de la remise des prix – “Complètement fou!” | Royale | Nouvelles

Le prince William rend visite au Dulwich Hamlet FC avec Peter Crouch

La semaine dernière, le prince William a assisté au Who Cares Wins Award à Londres organisé par The Sun. L’événement a eu lieu à la rotonde de Camden, au nord de Londres et a réuni des sommités du monde de la télévision, du sport et de la politique.

Parmi les invités figuraient le Premier ministre Boris Johnson et l’ancien footballeur David Beckham.

Le prince William a remis un prix lors de l’événement, félicitant les secouristes et soulignant les ambulanciers paramédicaux qui avaient été blessés pendant leur quart de travail.

Cependant, Natalie O’Rourke, lauréate de son centre équestre qui travaille avec les enfants et les personnes handicapées, a déclaré au Sun que le prince avait enfreint un protocole royal.

Elle a déclaré: «Le prince William vient de venir et a commencé à nous parler, c’était incroyable.

«Il marchait juste et j’étais assis.

« J’ai dit : ‘Je m’assois, dois-je me lever ?’ vous savez, parce que c’est le prince William.

“Et il a dit : ‘Non, ne t’inquiète pas.'”

En rupture avec la tradition, elle a demandé si elle pouvait prendre une photo avec le prince.

“Il a dit ‘Ouais’, c’était complètement fou, parce que je pensais que nous n’osions pas aller vers lui, mais c’était juste une personne gentille, normale et authentique”, a révélé Mme O’Rourke.

Malheureusement, la photo est en fait considérée comme une rupture de protocole pour la famille royale.

Selon un fan royal qui a assisté à la garden-party du Queen’s Buckingham Palace en mai 2017, il est considéré comme tabou de prendre des selfies avec la famille royale.

Greg Agnew a déclaré à Insider : « La seule chose dont ils parlaient beaucoup était l’absence de selfies, et la raison en était qu’ils ne voulaient pas que les gens tournent le dos à la famille royale et à la reine.

“Et c’était très important pour eux.”

Bien que la règle ne soit pas totalement figée, surtout à l’ère du numérique, les membres du Cabinet acceptent rarement les invitations à selfie.

Cependant, ils ont enfreint cette règle à plusieurs reprises.

William a figuré dans des selfies dans le passé, y compris en 2015 où il a posé avec l’équipe de football féminine anglaise.

De même, en 2014, lors de la tournée 2014 de William et Kate en Australie et en Nouvelle-Zélande, une série de selfies de la famille royale s’est retrouvée sur les réseaux sociaux.

En 2017, Meghan, la duchesse de Sussex, aurait divulgué la position du palais sur les selfies, lorsque lors de son premier engagement officiel, l’ancienne actrice aurait été entendue en train de dire: “Nous ne sommes pas autorisés à faire des selfies”.

Lors de la remise des prix, le duc de Cambridge a fait l’éloge des services d’urgence du Royaume-Uni.

«Chaque jour, nos services d’urgence font face à des situations difficiles et à haute pression.

«Alors que la plupart d’entre nous se détourneraient tout naturellement et chercheraient la sécurité, nos intervenants d’urgence sont à la hauteur de l’occasion, courant directement vers le danger pour fournir un soutien vital – et souvent vital -.

Il a poursuivi : « Très modestement, ils vous diront que cela ne fait pas d’eux des héros et que tout est fait au nom du devoir.

“Mais parfois, une situation se produira qui mettra à l’épreuve la détermination même du répondeur le plus expérimenté.”

Les Who Cares Wins Awards ont été fondés en 2017 et mettent en lumière le travail dévoué des médecins, infirmières, sages-femmes, chirurgiens, bénévoles, chercheurs et travailleurs caritatifs.

Cette année, l’événement a fait équipe avec The National Lottery et NHS Charities Together.