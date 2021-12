Le prince William envisage de transformer son terrain royal préféré en logement pour sans-abri | Royale | Des nouvelles

Le duc de Cambridge explorerait la possibilité d’utiliser les bâtiments du duché de Cornouailles pour aider ceux qui sont tombés de l’échelle de la propriété. Il a longtemps défendu la cause de la fin du sans-abrisme, une volonté qui semble avoir été renouvelée par les confinements imposés à la suite du Covid.

Le prince Charles est l’actuel propriétaire du domaine du duché de Cornouailles.

Les revenus de la succession sont utilisés pour financer ses propres activités caritatives et celles de sa famille.

Le prince William, 39 ans, héritera automatiquement du domaine lorsque son père deviendra roi.

Le Telegraph rapporte qu’il a demandé au personnel d’explorer comment les bâtiments – en particulier ceux des zones urbaines – pourraient être utilisés pour aider les sans-abri.

Une source royale a déclaré au journal: « Le duc est intéressé à trouver des moyens d’aider à atténuer la situation des sans-abri de toutes les manières possibles. »

Le prince William a passé une grande partie de sa vie professionnelle à travailler avec des associations caritatives pour les sans-abri.

En 2005, il est devenu le patron de Centrepoint qui fournit un logement et un soutien principalement aux jeunes dans un certain nombre de régions du Royaume-Uni.

Quatre ans plus tard, il a passé une nuit à « dormir dans la rue » avec le directeur général de l’organisation pour vivre l’expérience d’être sans abri.

Suite à cela, un porte-parole du St James’s Palace, cité dans le Guardian, a déclaré : « Le prince William a retiré de l’expérience l’importance de s’attaquer à tous les problèmes qui font que les gens sont sans abri et restent sans abri, de la toxicomanie aux problèmes de santé mentale.

Plus récemment, en septembre de cette année, le prince William a déclaré à l’association caritative Passage que l’importance d’éradiquer le sans-abrisme avait été soulignée par la pandémie de Covid.

Il a déclaré : « Les 18 derniers mois de la pandémie nous ont montré à quel point nous comptons les uns sur les autres pour nous en sortir – et à quel point nos communautés peuvent être fortes lorsque nous travaillons ensemble pour faire avancer les choses…

« Alors que nous sortons de la pandémie, nous devons maintenant poursuivre cette collaboration pour prévenir et mettre fin à l’itinérance. »

Le duc a visité pour la première fois le refuge pour sans-abri The Passage en 1993 avec son frère le prince Harry et leur mère la princesse Diana.

Il est désormais mécène de l’association.

Crisis a estimé qu’environ 227 000 personnes étaient sans abri – y compris dormant dans la rue, dormant dans des camionnettes et des hangars et étant coincées dans des B&B – en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles en 2021.

Mais le sans-abrisme est notoirement difficile à quantifier et le chiffre réel pourrait être beaucoup plus élevé.