Le prince William envoie les fans royaux dans la frénésie avec un moment adorable lors de la dernière sortie | Royale | Nouvelles

Les fans royaux ont été envoyés dans une frénésie après que le prince William ait visité la caserne de pompiers de Dockhead à Bermondsey, dans le sud de Londres, où il s’est entretenu avec les premiers intervenants, le maire de Londres Sadiq Khan et les survivants des incendies. Mais c’est l’interaction du duc de Cambridge avec une petite fille habillée en princesse qui a conquis le cœur des supporters alors que le prince William a commencé à la complimenter sur ses chaussures scintillantes et l’a qualifiée de “très jolie”. Les deux ont commencé à discuter de brownies avec le prince William, révélant qu’ils étaient ses préférés, mais ont dit à la petite fille qu’il ne pouvait pas manger beaucoup car cela le rendrait malade.

Le prince Wiliam a été rejoint par des intervenants et des parents lors de sa visite à la caserne de pompiers et a partagé une blague avec beaucoup d’entre eux.

Plus tard dans sa visite, une jeune fille habillée en princesse s’est approchée du prince qui lui a alors dit qu’elle avait six ans.

Le prince William l’a qualifiée de “très adulte” et de “très jolie” en complimentant sa tenue et ses chaussures scintillantes.

L’héritier du trône a ensuite dit à la petite fille de complimenter les pâtissiers sur leur gâteau et leurs brownies et de leur dire en plaisantant s’ils n’étaient pas bien cuits.

La jeune fille a dit à William qu’elle aimait les brownies avec le prince d’accord, déclarant qu’il aimait les flapjacks mais qu’ils sont parfois trop sucrés.

Le prince William a ensuite fait une grimace en parlant de son amour pour le chocolat avec des fans royaux aimant l’interaction mignonne.

L’un d’eux a écrit: “William accueille toujours tout le monde avec un joli sourire et semble sincèrement intéressé à entendre leurs histoires. Une personne adorable et attentionnée.”

Un autre a ajouté: “William a de l’expérience dans le travail des services d’urgence, donc c’est merveilleux de le voir parler et rire avec des enfants alors qu’il visite cette caserne de pompiers. Oui, les brownies sont plutôt bons.”

“Aujourd’hui, le duc a rencontré certaines des personnes incroyables qui ont sauvé des vies à travers le Royaume-Uni, alors qu’elles étaient réunies avec celles qu’elles avaient sauvées.”

L’auteur et éditeur Andrew Lownie a maintenant fait part de ses réflexions sur les rebondissements qui se déroulent actuellement derrière les murs du palais de Buckingham.

Parlant de la famille royale actuelle, il a déclaré à Express.co.uk: «Nous sommes dans une période de ce que l’on peut appeler une régence douce, en effet la reine est en retrait, ne jouant pas beaucoup de rôles.

« Les rôles qu’elle joue sont accompagnés par le prince Charles, tout le monde se prépare pour Charles et Camilla.

“En conséquence, William et Kate, qui semblent être très populaires, prennent la place de Charles et Camilla.

“Parce qu’ils sont, je dirais presque plus populaires que Charles et Camilla, on leur a probablement attribué un rôle plus élevé.”