Le prince William est le choix écrasant des jeunes Britanniques pour succéder aux nouvelles découvertes de la reine Royal | Nouvelles

L’enquête a également révélé qu’une majorité de femmes souhaitaient que le duc de Cambridge soit le prochain souverain britannique, tandis que les hommes dans l’ensemble étaient plus en faveur du prince Charles. Le sondage Find Out Now était basé sur un échantillon de 8 840 personnes et posait la question: “Si la reine se retire maintenant, qui devrait la remplacer?” Parmi les 18-24 ans, près de 47% ont choisi William et seulement 25% ont choisi son père, le prince Charles.

Un contraste frappant similaire peut être observé dans le groupe d’âge suivant – ceux entre 25 et 34 ans.

Près de 49% de cette tranche d’âge ont opté pour le duc de Cambridge, contre 27,55% pour le prince de Galles.

Les 35 à 44 ans étaient plus équitablement répartis, avec environ 43% en faveur de William et 38,82% optant pour Charles.

Les plus grands partisans du duc de Cornouailles étaient parmi les plus de 65 ans, où il jouissait d’une majorité de 51,49% à 38,15%.

Tout aussi déconcertant pour le prince de Galles était la division brutale du soutien entre les femmes et les hommes pour sa candidature pour devenir le prochain roi d’Angleterre.

Pas moins de 52,9% des femmes voulaient que William succède à sa grand-mère sur le trône, avec seulement 33,88% soutenant Charles.

Parmi les hommes dans l’ensemble, 45% étaient en faveur de Charles, tandis que 36% voulaient William.

LIRE LA SUITE: La reine est “ bien préparée ” pour continuer à exercer ses fonctions royales

“Je pense qu’elle devrait (continuer) bien que je pense clairement que Charles prend un certain devoir pour elle. Elle ne fait pas les tournées à l’étranger maintenant.

«Je ne vois pas pourquoi elle ne devrait pas. C’est la nature de la monarchie.

“Vous êtes investi lors de votre couronnement et sanctifié pour régner pendant votre vie naturelle.”