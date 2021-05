Le prince William est «très préoccupé» par les allégations de bombe de vérité de son frère, selon un initié | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a fait sensation plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a déclenché un barrage de critiques à l’encontre de la famille royale sur le Apple TV + docuseries, The Me You Can’t See, qui aurait laissé son frère avec des émotions mitigées. La série, que le prince Harry a coproduite avec le magnat des médias Oprah Winfrey, a révélé plusieurs révélations choquantes, notamment des accusations selon lesquelles le prince Charles aurait laissé ses enfants souffrir seuls après la mort de la princesse Diana.

Il a déclaré: «Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour rester là-bas et continuer à jouer le rôle et à faire le travail.»

Le duc a ajouté que de 28 à 32 ans, sa vie était un «cauchemar» en raison de crises de panique et d’anxiété.

Le prince Harry a admis que peu de temps après cette période de sa vie, il a commencé à assister à des séances de thérapie.

S’ouvrant à Mme Winfrey, le prince Harry a déclaré qu’il ressentait de la «peur» lorsqu’il a commencé la thérapie, commentant: «Je n’étais pas dans un environnement où il était encouragé d’en parler.»

La thérapie a des niveaux de succès variables, mais est actuellement répertoriée par l’American Psychological Association comme un traitement fondé sur des preuves pour le SSPT.

Mme Porter a déclaré: «Harry, il s’est porté volontaire, il était prêt à essayer quelque chose.

«Et nous avons bien pensé, nous avons l’opportunité de filmer ce [therapy] et peut-être que c’est quelque chose qui fonctionnera pour certaines personnes, peut-être que ce ne sera pas le cas, mais l’idée est que vous ne cochez pas une case et que vous avez terminé, le bien-être mental est une quête permanente.

Elle a ajouté: «Vous devez continuer à essayer de nouvelles choses et à vous dépasser, et son bénévolat pour essayer quelque chose était un excellent moyen de souligner et de souligner ce point.»