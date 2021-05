Le prince William est “ un homme élégant qui vit pour son travail, son pays et sa famille ” ⋆ .

Si vous ne pouviez pas le dire maintenant, la maison en ruine de Windsor est en pleine panique depuis des mois. Ils passent d’une crise auto-créée à une crise auto-créée. Ils sont sabotés de l’intérieur, parce qu’ils sont tous si paresseux, sourds et idiots. Ils avaient besoin que les gens viennent et agissent en tant que gestionnaires de crise juste pour les amener à cesser de dire à tout le monde qu’ils sont incandescents de rage. Leur maquillage de clown dégouline à cause de toute leur sueur flop depuis des mois. C’est incroyable. Actuellement, les Windsors font face à deux crises: leur bullsh-t complètement artificiel et téléphoné sur l’interview de Prince Harry’s Armchair Expert, et la crise à venir et encore inconnue de la série documentaire Harry’s The Me You Can’t See sur AppleTV +. Veuillez permettre aux «sources» de nous dire, via Page Six, qu’Harry va encore attaquer sa famille, et que William est très inquiet mais il est trop élégant pour dire quoi que ce soit. Je ne te chie pas.

Le prince Harry est sur le point de lancer plus de «bombes de vérité» dans sa nouvelle série sur la santé mentale avec Oprah Winfrey, raconte Page Six. Le duc de Sussex s’est associé à Winfrey pour “The Me You Can’t See”, qui sortira vendredi sur Apple TV +. Un initié nous a dit: «L’un des épisodes est très personnel… profondément.» La semaine dernière, Harry, 36 ans, a raconté à Dax Shepard sur son podcast comment son père, le prince Charles, avait passé un cycle de «douleur génétique» à la suite de sa propre enfance troublée. Il avait précédemment dit à Winfrey que son père et son frère, le prince William, étaient «piégés» dans leurs rôles. Bien que contrarié, des sources royales qui connaissent William et sa femme, Kate Middleton, nous ont dit qu’il était soutenu par la grande famille de sa femme, ajoutant: “ William est terriblement blessé, c’est un homme élégant qui vit pour son travail, son pays et sa famille. . »

[From Page Six]

La façon dont j’ai crié quand je suis arrivé à “William est terriblement blessé, c’est un homme élégant qui vit pour son travail, son pays et sa famille.” * Bisou du chef * Bravo, gestionnaires de crise. Messagerie A-plus, f-king dolts. Après avoir passé des mois à percer les murs, à crier dans les oreillers et à faire des crises de colère à tous ceux qui voulaient écouter, tout à coup, The Other Brother est trop élégant, trop travailleur, trop dévoué à la chère vieille Angleterre. Au moins * quelqu’un * a finalement réalisé que c’était un mauvais regard pour le futur futur roi d’être en permanence engorgé de rage. Mais allez, qui le f – k achète le PR «William est terriblement blessé et élégant»?

Photos gracieuseté d’Avalon Red.