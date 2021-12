Le prince William et Britney Spears auraient déjà eu une relation

L’auteur d’un nouveau livre sur le prince William et le prince Harry affirme que William a déjà eu une relation avec Britney Spears. Le biographe royal Christopher Andersen affirme également que William avait une « cyber-relation similaire » avec la nièce du président George W. Bush, Lauren Bush. Cependant, Spears et William ne se sont même jamais rencontrés à l’époque, et ils sont tous deux passés à d’autres personnes. William est maintenant marié à Kate Middleton, la duchesse de Cambridge.

« [William and Spears] a essayé de se remettre ensemble quand ils étaient jeunes, et il a également eu une sorte de cyber-relation similaire avec Lauren Bush, le modèle et la nièce du président [George W.] Bush », Andersen, qui a écrit sur la relation dans Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry et Meghan, a déclaré à Us Weekly plus tôt cette semaine. Bien que William, 39 ans, et Spears, 39 ans, aient communiqué, Andersen ne le fait pas. « Je ne me souviens pas qu’ils aient jamais réussi à se mettre ensemble pendant cette période », a-t-il déclaré.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de Spears et William qui se parlent. En 2002, Spears elle-même a déclaré à l’émission Frank Skinner d’ITV qu’elle avait échangé des e-mails avec le duc de Cambridge. « Oui, c’était juste comme si tout était hors de proportion – nous avons échangé des e-mails pendant un petit moment et il était censé venir me voir quelque part mais cela n’a pas fonctionné », a-t-elle déclaré à l’époque.

Bien que William n’ait pas épousé une pop star, il a quand même épousé quelqu’un sans liens familiaux royaux. Harry s’est également marié loin du cercle familial, se mariant avec l’actrice Meghan Markle en 2018. Andersen n’est pas surpris que les deux frères se soient mariés avec des roturiers et que leur mère, la défunte princesse Diana, ait approuvé leurs choix. « Je veux dire, Kate, sa mère était une hôtesse de l’air qui a grandi dans un logement social. Meghan [Markle] a évidemment des racines dans la classe ouvrière, et elle est américaine, divorcée et métisse – toutes ces choses auxquelles on ne s’attendrait jamais dans un million d’années », a déclaré Andersen à Us Weekly. « Mais je pense que ce sont des choses que Diana aurait adorées – le fait que ils sont sortis de la zone de confort de tout le monde. »

William, qui est deuxième sur le trône britannique derrière son père, le prince Charles, a épousé Kate en 2011. Ils sont les parents du prince George, 8 ans, de la princesse Charlette, 6 ans, et du prince Louis, 3 ans. Spears partage deux enfants avec son ex. mari Kevin Federline, fils Preston, 16 ans, et Jayden, 15 ans. Elle est maintenant fiancée à Sam Asghari. En novembre, Spears a finalement été libéré d’une tutelle établie en 2008.