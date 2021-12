William et Kate étaient à l’abbaye de Westminster mercredi pour le service de chant communautaire Ensemble à Noël. Le couple royal a été rejoint pour l’événement par Zara et Mike Tindall, la princesse Beatrice et la princesse Eugénie, Sophie, la comtesse de Wessex et la famille de Kate, les Middleton. L’événement, qui était dirigé par Kate, était un moyen de remercier les personnes à travers le Royaume-Uni qui avaient soutenu leurs communautés pendant la pandémie de coronavirus.

Les invités comprenaient des représentants des parrainages royaux de Cambridge, des membres des forces armées impliqués dans l’évacuation d’Afghanistan, de jeunes soignants et des chefs religieux.

Le service de chant a été enregistré et sera diffusé sur ITV la veille de Noël.

Le duc et la duchesse de Cambridge sont devenus des figures centrales et stables au sein du cabinet, en particulier au cours d’une année difficile pour la famille royale.

Le couple, qui a fêté ses dix ans en avril, a maintenant trois enfants ensemble.

Mais avant que William et Kate ne deviennent un objet, le jeune prince aurait parlé en ligne avec la pop star Mme Spears.

M. Andersen a affirmé dans son nouveau livre « Brother and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan » que le duc de Cambridge avait autrefois eu une « cyber relation ».

M. Andersen a déclaré à US Weekly : «[Prince William and Ms Spears] ont essayé de se remettre ensemble quand ils étaient jeunes.

Il a ensuite ajouté : « Il avait également une sorte de cyber-relation similaire avec Lauren Bush, le modèle et la nièce du président. [George W.] Buisson. »

William a rencontré Kate alors qu’il étudiait à l’Université de St Andrews en 2001 et le couple était colocataire avant de devenir un couple.

Après une parade nuptiale de sept ans, dont une très brève séparation en 2007, le couple a annoncé ses fiançailles en 2010.

Au cours de leur entretien de fiançailles avec ITV, Kate a parlé de leur brève rupture et de la façon dont le temps passé à part a permis au couple de grandir en tant qu’individus.

Elle a déclaré : « À l’époque, je n’étais pas très heureuse à ce sujet, mais en fait, cela a fait de moi une personne plus forte.

« Vous trouvez des choses sur vous-même que vous n’aviez peut-être pas réalisées.

« J’ai vraiment apprécié ce temps pour moi. »

Un an plus tard, ils se sont mariés à l’abbaye de Westminster, devant une audience télévisée britannique de 26,3 millions de personnes.

Pendant ce temps, Mme Spears a été brièvement mariée à Jason Alexander en 2004, puis à Kevin Federline.

Le chanteur et M. Federline étaient ensemble entre 2004 et 2007 et le couple partage deux fils ensemble ‒ Preston, 16 ans et Jayden, 15 ans.

Cette année, l’icône de la pop a confirmé ses fiançailles avec Sam Asghari après près de cinq ans ensemble.