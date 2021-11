Le duc de Cambridge, 39 ans, est le deuxième sur le trône après le prince Charles, qui est l’héritier présomptif – et le plus long prince de Galles de l’histoire. Le fils et le petit-fils de la reine ont également assumé des fonctions élargies en tant que deux des membres actifs les plus anciens de la famille royale au milieu des problèmes de santé du monarque.

Cependant, un expert royal a averti que ce ne sera pas toujours simple entre le père et le fils royal, car ils auront « toujours des problèmes » dans leur relation « difficile ».

S’adressant à Newsweek, Penny Junor a expliqué comment l’élément de concurrence peut croître à mesure qu’ils deviennent encore plus intrinsèques à la monarchie.

Elle a déclaré: « Je pense que ça va toujours être un peu difficile.

« Ce sont deux personnes qui font un travail très similaire.

« Avec tous les pères et fils, je pense qu’il y a un élément de compétition, l’homme le plus âgé ne voulant pas vraiment encore franchir le pas et laisser le plus jeune prendre sa couronne.

« Je pense que ce sera toujours un petit problème. »

Malgré cela, le duc de Cambridge et le prince de Galles ont été rapprochés par la nécessité de collaborer pour le bien de la reine, 95 ans, a ajouté Mme Junor.

Cela inclut d’assister à des événements que la reine est incapable de diriger ou de se tenir à sa place à titre royal.

LIRE LA SUITE: Andrew fait face à une semaine nerveuse à l’approche du procès Maxwell

Elle a déclaré à Express.co.uk : « Sa propre histoire personnelle autour de son engagement en faveur de l’environnement, mais aussi le moment très particulier dans lequel nous vivons actuellement avec le changement climatique, avec son urgence et la crise environnementale, signifieront qu’il poussera vraiment dur, je pense, qu’il soit considéré comme un monarque environnemental.

Elle a ajouté qu’il « voudra faire une différence de cette façon » en tant que futur roi.

Le professeur Whitelock, parlant de la campagne très médiatisée du prince Charles, a suggéré que se concentrer sur l’environnement en tant que cri de ralliement qui résonnait dans la société au sens large soutenait la place de la monarchie dans la société.

Elle a expliqué que la façon dont la famille royale s’intègre dans la société contemporaine sera probablement remise en question une fois le règne historique de la reine terminé.

« Je pense que Charles voudra, à certains égards, suivre les traces de sa mère et évidemment s’appuyer sur le respect qu’elle a réussi à maintenir, mais il va vouloir que la monarchie évolue. »

Elle a ajouté: « La monarchie a toujours dû avoir une marque, à bien des égards, et c’était autrefois la marque de la famille, et elle était considérée comme la famille de la nation, et bien sûr, cela ne fonctionne plus vraiment, cette idée de cette famille idéale.

« Alors, pendant un certain temps, il s’agissait de soutenir des causes caritatives et de promouvoir diverses causes à travers le monde, et maintenant, de plus en plus, il s’agit de l’environnement. »