Le prince William et Charles tirent une leçon de la reine dans le discours de la COP26 | Royale | Nouvelles

Le discours, qui a été prononcé au sommet ce soir, a vu la reine expliquer la différence entre « le gouvernement et la politique » et « le vrai sens politique ». S’adressant aux délégués de la COP26 via une liaison vidéo depuis le château de Windsor, la reine a déclaré: « Depuis plus de soixante-dix ans, j’ai eu la chance de rencontrer et de connaître de nombreux grands dirigeants du monde. Et j’ai peut-être fini par comprendre un peu ce qui a fait eux spéciaux.

« Il a parfois été observé que ce que les dirigeants font pour leur peuple aujourd’hui, c’est le gouvernement et la politique.

« Mais ce qu’ils font pour les gens de demain, c’est de l’esprit d’État.

« Pour ma part, j’espère que cette conférence sera l’une de ces rares occasions où chacun aura la chance de s’élever au-dessus de la politique du moment et d’acquérir un véritable sens politique. »

« C’est l’espoir de beaucoup que l’héritage de ce sommet – écrit dans des livres d’histoire encore à imprimer – vous décrira comme les dirigeants qui n’ont pas laissé passer l’occasion ; et que vous avez répondu à l’appel de ces générations futures.

La reine a prononcé son discours au sommet sur le climat ce soir par liaison vidéo (Image: .)

Le discours contenait une leçon de royauté pour les deux futurs rois (Image: .)

« Que vous ayez quitté cette conférence en tant que communauté de nations avec une détermination, un désir et un plan pour lutter contre l’impact du changement climatique ; et de reconnaître que l’heure des mots est maintenant passée à l’heure de l’action.

« Bien sûr, les avantages de telles actions ne seront pas là pour nous tous ici aujourd’hui : aucun de nous ne vivra éternellement.

« Mais nous ne le faisons pas pour nous-mêmes mais pour nos enfants et les enfants de nos enfants, et ceux qui suivront leurs traces »

La monarque de 95 ans a également parlé de l’activisme climatique de son défunt mari, le prince Philip, affirmant à quel point elle se sentait « fier » que ses deux fils aient continué à soutenir la cause.

MISES À JOUR EN DIRECT: Famille royale EN DIRECT: la rangée de jets de Meghan et Harry explose avant la COP26

Le prince Charles, 72 ans, s’est adressé aux délégués lors de la cérémonie d’ouverture de la COP26 (Image: .)

En tant que royal le plus ancien, le prince Charles a représenté la famille royale pour rencontrer les dirigeants mondiaux (Image: .)

Elle a déclaré: « C’est un devoir que je suis particulièrement heureux de remplir, car l’impact de l’environnement sur le progrès humain était un sujet qui tenait à cœur à mon cher défunt mari, le prince Philip, duc d’Édimbourg.

« C’est une source de grande fierté pour moi que le rôle principal joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre planète fragile se perpétue grâce au travail de notre fils aîné Charles et de son fils aîné William.

« Je ne pourrais pas être plus fier d’eux. »

Elle a également salué le travail des jeunes militants écologistes, déclarant : « En effet, j’ai tiré un grand réconfort et une grande inspiration de l’enthousiasme incessant de personnes de tous âges – en particulier les jeunes – pour appeler chacun à jouer son rôle.

La reine a annulé sa participation au sommet sur le climat la semaine dernière, suite aux conseils des médecins lui disant de se reposer.

Cela faisait suite à l’annulation de son voyage en Irlande du Nord et à un séjour d’une nuit à l’hôpital – son premier en plus de huit ans.

Le palais de Buckingham a déclaré: « Suite aux conseils de repos, la reine a entrepris des tâches légères au château de Windsor.

« Sa Majesté a malheureusement décidé de ne plus se rendre à Glasgow pour assister à la réception du soir de la COP26 le lundi 1er novembre.

« Sa Majesté est déçue de ne pas assister à la réception mais prononcera une allocution aux délégués réunis via un message vidéo enregistré. »

Des délégués de plus de 100 pays assistent au sommet, qui a débuté dimanche soir.

Le prince William et le prince Charles assistent tous deux au sommet, ainsi que leurs épouses, la duchesse de Cambridge et la duchesse de Cornouailles.

Le prince Charles, 72 ans, s’est adressé aux délégués lors de la cérémonie d’ouverture de la COP26, où il a exhorté les dirigeants mondiaux à se mettre sur un « pied de guerre ».

Des dirigeants mondiaux de plus de 100 pays étaient présents (Image: .)

Il a déclaré: « Nous avons besoin d’une vaste campagne de style militaire pour mobiliser la force du secteur privé mondial, avec des milliards de dollars à sa disposition. »