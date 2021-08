Le prince William et George se préparent à un chagrin royal en tant que couple pour manquer la tradition intemporelle | Royale | Nouvelles

Le numéro un mondial, l’Américain Nelly Korda, a pris les commandes du tournoi olympique de golf féminin jeudi avec une exhibition de jeu au deuxième tour sur le parcours est du Kasumigaseki Country Club, où Les Espagnols Carlos Ciganda et Azahara Muñoz ont dégonflé. Nelly Korda a brodé le jeu et a livré une carte […] More