Le prince William et Harry «désireux de passer du temps ensemble», affirme une source royale | Royal | Nouvelles

Les frères se retrouvent samedi pour les funérailles de leur grand-père, le prince Philip, décédé vendredi dernier à l’âge de 99 ans. Ils auraient déjà parlé au téléphone depuis le retour de Harry au Royaume-Uni.

La rencontre entre les ducs de Cambridge et de Sussex sera leur première rencontre en personne depuis plus d’un an et intervient après qu’Harry et Meghan aient causé des frictions au sein du cabinet lors de leur entretien informel avec Oprah Winfrey le 7 mars.

Une source royale anonyme a déclaré au Telegraph: «Ils savent qu’il ne s’agit pas d’eux samedi – il s’agit d’honorer la mémoire de leur grand-père et de soutenir leur grand-mère.

«Je serais extrêmement surpris si ce n’était pas au centre de leurs préoccupations.

«Ils auront envie de passer du temps ensemble en famille, dans le même fuseau horaire pour une fois.»

Harry est rentré des États-Unis dimanche et est actuellement en quarantaine dans son ancienne maison de Windsor à Frogmore Cottage, où il doit rester jusqu’à vendredi au plus tôt.

Il sera autorisé à assister aux funérailles de son grand-père «pour des raisons de compassion» après cinq jours au lieu de 10 s’il fournit un test de coronavirus négatif dans le cadre du programme gouvernemental «Test to Release».

Un porte-parole d’Harry a déclaré mardi que le duc de Sussex suivrait «les directives de Covid-19», mais n’a pas commenté ses mouvements après les funérailles.

Kate Middleton est également considérée comme une médiatrice plus que capable dans la relation des frères si nécessaire. Ils se réunissent avant les funérailles, qui auront lieu à 15 heures au château de Windsor.

LIRE LA SUITE: L’ami proche du prince Harry explique pourquoi les retrouvailles de William “ prennent du temps ”

Parlant du style différent de déclaration de Harry et Meghan sur le podcast HeirPod d’ABC, l’expert royal Victoria Murphy a déclaré: «Nous avons vu que la famille royale dira quelque chose et que les Sussex diront quelque chose, et c’est séparé.

«Alors que je sens que sur ce point il y a une vraie unification.»