Le prince William et Harry ont remis la «meilleure opportunité» de réparer une relation brisée | Royale | Nouvelles

Le prince Harry et le prince William pourraient apparaître ensemble dans le Sunken Garden du palais de Kensington dans deux semaines pour honorer l’héritage de leur mère. Et leur rencontre ne serait pas seulement cruciale pour les célébrations de ce qui aurait été le 60e anniversaire de la princesse Diana, mais aussi pour la relation des frères, selon le commentateur royal Phil Dampier.

Arguant que l’absence de Meghan à l’événement pourrait être bénéfique pour les ducs de Sussex et de Cambridge, M. Dampier a déclaré au Sun: “C’est la meilleure occasion pour William et Harry de réparer leur relation, et il vaudrait peut-être mieux que les frères trient les choses entre eux d’eux-mêmes.”

L’auteur royal ne croit pas que la duchesse de Sussex traversera l’étang, ayant donné naissance à sa fille il y a quelques jours à peine.

Il a déclaré: “Cela ne me surprendrait pas si nous ne voyions pas Meghan pendant un certain temps.

“Je ne pense pas qu’elle soit plus populaire auprès de la famille royale ou du public au Royaume-Uni et je pense qu’elle préférera rester en Californie avec ses deux jeunes enfants.

“La naissance de Lilibet lui donne une excuse parfaite pour ne pas venir.”

Meghan a donné naissance à Lilibet ‘Lili’ Diana le 4 juin, comme l’a annoncé un porte-parole du couple deux jours plus tard.

La naissance a eu lieu dans un hôpital californien – Santa Barbara Cottage Hospital.

Lili a été nommée en l’honneur de la reine de son arrière-grand-mère et de sa défunte grand-mère, la princesse Diana.

Le prince Harry et le prince William ont annoncé l’année dernière dans un rare engagement conjoint qu’ils avaient commandé une statue pour la princesse Diana, qui devrait être dévoilée le 1er juillet.

Leur message, partagé par Kensington Palace, disait : « La statue que le prince William et le prince Harry ont commandée pour commémorer leur mère, Diana, princesse de Galles, sera installée l’année prochaine à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

“La statue a été commandée pour marquer le 20e anniversaire de sa mort et reconnaître son impact positif au Royaume-Uni et dans le monde.

“La statue sera installée dans le Sunken Garden du palais de Kensington le 1er juillet 2021, marquant le 60e anniversaire de la princesse.

“Les princes espèrent que la statue aidera tous ceux qui visitent le palais de Kensington à réfléchir sur la vie de leur mère et son héritage.”

Les deux frères auraient été disposés à assister à cet événement important.

Faisant espérer le voyage du duc de Sussex au Royaume-Uni, une source a déclaré la semaine dernière au Daily Mirror : “Harry a dit qu’il ferait tout son possible pour être là.

“Il veut faire front uni avec William et rendre un hommage approprié à leur mère.”

Des rumeurs de rupture entre le prince Harry et le prince William ont commencé à circuler début 2019.

Le duc de Sussex a publiquement discuté de ces affirmations lors d’une interview avec Tom Bradby réalisée en Afrique, affirmant que lui et ses frères étaient sur des “chemins différents” mais seraient toujours là l’un pour l’autre.

Harry a de nouveau parlé de son lien avec William en mars 2021 lors de son entretien avec Oprah Winfrey, affirmant que leur relation en ce moment est une « de l’espace ».

Après que les Sussex ont quitté leur poste de membre de la famille royale fin mars 2020, les ducs ne se sont vus en personne qu’en avril, lorsque le prince Harry a traversé l’Atlantique pour assister aux funérailles du prince Philip.

Après la cérémonie, les frères ont été vus en train de discuter entre eux alors qu’ils retournaient au château de Windsor.

En raison de la pandémie de coronavirus et de la restriction en place, le prince Harry devrait quitter les États-Unis au moins une semaine avant le dévoilement de la statue s’il veut y assister.

Les directives actuelles demandent aux voyageurs en provenance de pays de la liste orange tels que les États-Unis de passer un test COVID-19 avant d’entrer aux frontières.

Les personnes arrivant des États-Unis doivent également s’auto-isoler pendant 10 jours, au cours desquels elles devront passer un test de coronavirus le jour 2 ou avant et le jour 8 ou après.

Alternativement, les gens peuvent opter pour le programme Test to Release et, après avoir payé pour un test COVID-19 privé, mettre fin à leur quarantaine après le cinquième jour d’auto-isolement.