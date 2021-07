Le fossé entre les ducs de Cambridge et de Sussex semble enfin se résorber après le bref retour du prince Harry au Royaume-Uni. Cependant, l’expert royal Jonathan Sacerdoti, a affirmé que les frères n’étaient pas susceptibles de passer des vacances ensemble.

S’adressant à Us Weekly, il a déclaré: «Il est peut-être peu probable qu’ils passent ce que nous considérons comme du temps de qualité en famille ensemble à Noël et au Nouvel An et aux anniversaires.

« N’oubliez pas que la reine n’a pas rencontré sa dernière petite-fille. Il ne semble pas probable qu’elle le fasse de si tôt. Elle a à peine vu Archie depuis un bon moment.

« Au niveau de la famille humaine, en oubliant qu’il s’agit de la famille royale, il y a déjà un peu de froid et de distance.

« Donc, je soupçonne que si les choses peuvent bien se passer, [then] peut-être qu’ils auront une réunion occasionnelle, mais je ne pense pas que cela semble très important à l’ordre du jour de qui que ce soit.

La rupture a ensuite été exacerbée par leur entretien avec Oprah Winfrey en mars, au cours duquel le couple a largué une série de «bombes de vérité» contre la famille royale.

Le duc de Sussex est brièvement retourné au Royaume-Uni pour dévoiler une statue de la princesse Diana avec son frère le 1er juillet.

Selon une source interne, les frères ont passé un moment émouvant ensemble avant l’événement.

“William et Harry ont passé la matinée avant le dévoilement de la statue à regarder à travers de vieux souvenirs, des notes de Diana et des liens”, a déclaré une source à Us Weekly après l’événement.

«Ils ont absolument tourné une nouvelle page de leur relation et ont commencé la guérison.

“Je pense donc que la distance même entre les États-Unis et le Royaume-Uni et les complications que les deux parties de cette famille peuvent voyager signifient que les allers-retours ne se produiront pas nécessairement.”