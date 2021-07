Le prince William et Harry se sont affrontés alors que la reine était «alarmée» par les dépenses des Sussex | Royale | Nouvelles

Channel 5 diffusera le documentaire “William et Harry : des princes en guerre ?” ce soir, explorant les dernières années de tension entre les frères royaux. L’émission examinera les retombées de l’entrée de Meghan Markle dans la famille royale, la sortie soudaine des Sussex et leur interview explosive avec Oprah Winfrey plus tôt cette année. En juin de l’année dernière, il a été rapporté que William et d’autres membres de la famille royale se sont inquiétés de ce que les Sussex dépensaient six mois après avoir quitté The Firm.

Harry et Meghan avaient dépensé 2,4 millions de livres sterling de l’argent des contribuables pour rénover Frogmore Cottage – argent qu’ils ont ensuite remboursé après leur séparation de la famille royale.

Pendant la grossesse de Meghan avec le prince Archie, les observateurs royaux ont également remarqué que les Sussex avaient fait des achats extravagants.

Dylan Howard et Andy Tillett ont affirmé dans leur livre “Royals at War” que les finances de Harry et Meghan ont conduit à des tensions avec William et ont même concerné la reine.

Une partie du livre se lit comme suit : “Harry’s [spending] transformation se révèle comme l’un des facteurs fondamentaux derrière la profonde fissure qui s’est ouverte entre lui et son frère, le prince William.”

Ailleurs, ils affirment : « Le fait que Meghan ait dépensé autant d’argent a sonné l’alarme auprès de la reine Elizabeth, traditionnellement conservatrice.

« Grandir pendant la guerre a laissé au monarque un sens intrinsèque de la frugalité et de l’économie, bien qu’elle soit l’une des femmes les plus riches du monde. »

Le livre affirme également que Kate, la duchesse de Cambridge, craignait que la relation entre Harry et Meghan ne progresse trop rapidement.

“Elle lui a doucement rappelé qu’il sortait avec quelqu’un avec une vie, un passé et une carrière complètement différents et qu’il leur faudrait du temps, des soins et de l’attention pour s’intégrer”, peut-on lire.

Meghan et Harry ont commencé à sortir ensemble en 2016 et se sont mariés deux ans plus tard en mai 2018, accueillant leur fils Archie en 2019.

LIRE LA SUITE: Meghan et Harry Emmy hoche la tête un «coup de pied dans les dents» pour l’industrie créative

Mais les rapports disent que Harry “n’a jamais pardonné” à William d’avoir douté de sa relation avec Meghan au début.

Dans “William & Harry: Princes at War”, un expert royal décrit comment les frères se sont affrontés sur la question.

Katie Nicholl, correspondante royale à Vanity Fair, a révélé : « Je me souviens qu’on m’avait dit que William avait eu une conversation avec Harry au moment des fiançailles, [he] vient de lui faire comprendre très clairement qu’il [Harry] n’a pas eu à se précipiter, faites-lui savoir que lui et Meghan avaient tout le temps du monde.

“Harry avait toujours soupçonné que William n’était pas complètement derrière la relation depuis le début – c’était la racine des problèmes. C’est à ce moment-là que ces graines de mécontentement ont été semées et vous savez, Harry n’a jamais vraiment pardonné à son frère pour ça.”