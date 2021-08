Le prince William et Harry sont en bons termes, déclare l’auteur royal : “Rapprochez-vous l’un de l’autre !” | Royale | Nouvelles

L’expert royal Stewart Pearce dit que le prince Harry et le prince William reconstruisent leur relation et que Kate et Meghan sont proches. Stewart Pearce a déclaré à US Weekly : « Je sais que les quatre se parlent et ils parlent par Zoom [and by] FaceTime.

« Ils sont très proches les uns des autres. »

Stewart Pearce est l’auteur de Diana: The Voice of Change, qui a été publié début 2020.

Stewart a révélé que les conversations entre les deux couples restent informelles.

“Kate prépare le dîner dans la cuisine et son mari prépare des tasses de thé pendant qu’ils discutent avec les Sussex de l’autre côté de l’étang.”

Harry et Meghan ont décidé de quitter la famille royale britannique, 18 mois seulement après leur mariage en 2018.

Les tensions ont augmenté après l’interview révélatrice de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey en mars.

Cependant, les deux frères ont été vus réunis aux funérailles du prince Philip un mois plus tard en avril et après le dévoilement de la statue de la princesse Diana en juillet pour commémorer son 60e anniversaire.

Kate et Meghan auraient également commencé à communiquer depuis l’arrivée de Lilibet, la fille de Meghan et Harry.

“Ce qu’ils font, c’est tout simplement offrir autant de paix, de tranquillité et de calme que possible.”

Cependant, interrogé par le correspondant de US Weekly, Joe Drake, au sujet d’éventuelles rumeurs selon lesquelles Meghan et Kate travailleraient sur un documentaire Netflix, Stewart a déclaré : « Je pense que cela pousse l’imagination. Ce qui se passe, c’est que nous voyons qu’ils ont tous les deux des rôles très clairement définis, ils ne correspondent pas.

“Je parle de la déclaration qu’elles font individuellement en tant que femmes, mais Kate a son propre rôle spécifique, ce qui est très différent de la façon dont Meghan a son propre rôle spécifique, c’est ce que j’ai dit avec.”