Le prince William et Harry trouvent le film de Spencer « inconfortable » | Royale | Nouvelles

Un ancien ami de la princesse Diana a mis en doute la probabilité que le prince William et le prince Harry regardent le dernier récit fictif de leur défunte mère, la princesse Diana. Selon Richard Kay, le réalisateur Pablo Larrain a joué « rapidement et en vrac » avec l’intrigue, qui se concentre sur un week-end en 1991 où la princesse de Galles décide de quitter son mariage avec le prince Charles. Il note que dans des affaires précédentes, les deux princes ont adopté une « vue plutôt décevante » des récits commercialisés de la vie de leur mère.

S’adressant au podcast MailPlus Palace Confidential, le journaliste Richard Kay a déclaré: « Je ne suis pas tout à fait sûr que William ou Harry s’assiéront et regarderont le film, s’ils le font, je pense qu’ils le trouveront parfois inconfortable et difficile.

« Ils vont évidemment repérer d’énormes lacunes où le réalisateur a joué vite et lâchement avec ce qui s’est réellement passé.

« Je pense qu’une chose que nous avons apprise au fil des ans sur les enfants de la princesse, c’est qu’ils ont une opinion plutôt ferme et plutôt décevante, je suppose, sur tous les récits fictifs de leur mère, dont il y a eu de nombreux exemples au fil des ans, ainsi que toutes les histoires factuelles sur la tragédie du mariage de Diana et Charles. »

Spencer, qui commence l’actrice américaine Kristen Stewart dans le rôle de Diana, devrait sortir dans les cinémas du Royaume-Uni le 5 novembre.

Après sa première au Festival international du film de Venise, il a reçu une ovation debout de trois minutes, avec un certain nombre de critiques désignant Stewart comme un candidat potentiel pour un Oscar.

Le film est un drame biographique et psychologique qui suit Diana aux prises avec la décision de mettre fin à son mariage malheureux tout en restant à Sandringham avec la famille royale pendant les vacances de Noël.

Dans une interview avec Sky News, Stewart a déclaré qu’elle sympathisait avec le sentiment d’invasion du prince William et du prince Harry à l’égard de leur mère, déclarant: « Nous en sommes venus à cela avec beaucoup de curiosité, et ils ont [William and Harry] enduré cette curiosité dans le monde entier toute leur vie, et donc je suis sûr qu’ils y sont habitués, mais ce n’est pas leur truc préféré.

« Mais cela dit, c’est en quelque sorte leur travail et je peux m’identifier à cela. »

Il est récemment apparu que la série The Crown de Netflix présentera l’interview controversée que Diana a menée avec Martin Bashir lors de sa cinquième saison à venir.

La prochaine série d’émissions primées aux Emmy sera disponible en streaming en novembre 2022 et se concentrera sur la famille royale tout au long des années 1990, avec un accent particulier sur la rupture du mariage de Charles et Diana.

Un initié de Netflix a déclaré au journal The Sun qu’un épisode entier avait été consacré à la tristement célèbre interview Panorama de 1995, qui a vu la princesse de Galles détailler sa relation tendue avec la monarchie et sa lutte contre la boulimie.

L’actrice australienne Elizabeth Debicki incarnera Diana d’Emma Corrin, tandis que Dominic West incarnera le prince de Galles.

Le prince William a clairement exprimé ses sentiments lors de l’interview controversée après la publication du rapport Lord Dyson en mai, qui indiquait que Martin Bashir avait utilisé des « méthodes trompeuses » pour obtenir la confiance de Diana et de son frère, le comte Spencer.

Le journaliste de la BBC avait falsifié des documents bancaires suggérant que des membres de la famille de Diana étaient payés par la famille royale pour l’espionner.

Le futur roi a fait une rare déclaration à l’extérieur du palais de Kensington pour dire : « À mon avis, la manière trompeuse dont l’interview a été obtenue a considérablement influencé ce que ma mère a dit. L’entretien a été une contribution majeure à l’aggravation de la relation de mes parents et a depuis blessé d’innombrables autres personnes.

« Cela apporte une tristesse indescriptible de savoir que les échecs de la BBC ont contribué de manière significative à sa peur, sa paranoïa et son isolement dont je me souviens de ces dernières années avec elle. »

Il a également déclaré qu’il croyait que l’interview n’avait « aucune légitimité » et ne devrait plus jamais être diffusée.

Le prince Harry a fait écho aux sentiments de son frère et a accusé la presse d’un « effet d’entraînement d’une culture d’exploitation et de pratiques contraires à l’éthique ».

La princesse Diana est décédée à l’âge de 36 ans dans un accident de voiture à Paris en 1997. Elle et son partenaire Dodi Fayed étaient poursuivis par les paparazzi lorsque leur véhicule a finalement perdu le contrôle. Sa mort soudaine a déclenché un deuil mondial sans précédent avec plus d’un million de bouquets de fleurs déposés devant sa maison au palais de Kensington.