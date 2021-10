Le prince William et Kate éclipseront Charles lors d’un événement royal crucial | Royale | Nouvelles

Selon un commentateur royal, la présence du prince William à l’important sommet sur le climat de la COP26 la semaine prochaine sera plus importante que celle du prince Charles, car le jeune royal représente la « nouvelle génération ». Bien qu’Andrew Pierce ait affirmé que le prince de 39 ans commençait à sonner « comme une chambre d’écho » de son père, il a salué à la fois William et Kate comme les « rockstars » de l’événement.

S’exprimant sur le podcast MailPlus Palace Confidential, M. Pierce a déclaré: « Nous savons tous ce que Charles pense de l’environnement, il en parle depuis 35 ou 40 ans au point que cela devient presque ennuyeux.

« Ce qui est plus important, je pense, c’est ce que dit William, c’est la nouvelle génération et c’est le petit nouveau du quartier.

« Il sera roi un jour, il parle au nom d’une jeune génération qui est sans doute beaucoup plus soucieuse de l’environnement et il commence à ressembler un peu à une chambre d’écho de son père.

« Mais jusqu’à présent, je ne pense pas qu’il ait dépassé la limite d’une manière que le prince Charles a, à mon avis, à plusieurs reprises, ce que vous ne pouvez pas faire lorsque vous êtes roi.

« Encore une fois, William et Kate sont les rockstars de cette conférence à Glasgow, pas Charles et Camilla.

« Je crains que ce ne soit William et Kate, c’est là que seront les caméras et c’est avec qui tout le monde voudra être. »

Les Cambridges devraient arriver à Glasgow le 31 octobre et assisteront à une réception diplomatique lundi soir aux côtés du prince Charles et de Camilla.

Le prince William devrait prononcer un discours lors du sommet et organisera des réunions avec des chefs d’entreprise et des ambassadeurs mondiaux pour discuter des solutions à la crise climatique.

Dans une interview à la BBC, le prince Charles a également exhorté les dirigeants à prendre des mesures décisives lors du sommet, car il l’a qualifié de « salon de la dernière chance » pour sauver la planète.

Le prince de Galles et le duc de Cambridge sont tous deux des militants écologistes renommés. William a récemment lancé son premier prix The Earthshot aux côtés de Sir David Attenborough.

Au cours de la prochaine décennie, le prix récompensera cinq lauréats avec 1 million de livres sterling chacun pour progresser avec leurs solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique.

Le 17 octobre, le duc et la duchesse de Cambridge sont sortis sur le tapis vert aux côtés de célébrités telles qu’Ed Sheeran et Emma Watson, tous deux montés sur scène pour prononcer des discours sur l’environnement.

William et Kate représentent deux des membres les plus populaires de la famille royale. Selon de récents sondages YouGov, le couple a les troisième et quatrième cotes d’approbation les plus élevées, tandis que Charles est classé sixième.