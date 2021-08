Le prince William et Kate évitent l’écueil qui a éclipsé l’amour de Charles et Di – « Feel low » | Royale | Nouvelles

in

Le prince de Galles, 73 ans, aurait été mécontent de la plus grande popularité de sa jeune épouse auprès du public, un problème qui compliquerait leur relation. Le “monstre aux yeux verts” de la jalousie a levé la tête lors d’une tournée officielle en Australie en 1983, où Diana était la coqueluche des fans royaux et de la presse. Le prince Charles aurait été vexé par l’attention des médias et l’adulation publique dont sa femme a bénéficié.

La princesse a révélé à Martin Bashir dans leur interview de 1995 que son mari avait été piqué par son succès fulgurant et sa popularité auprès de la presse et du public australiens.

“Maintenant, si vous êtes un homme comme mon mari, un homme fier, cela vous dérange si vous l’entendez tous les jours pendant quatre semaines”, a-t-elle déclaré.

“Et vous vous sentez déprimé, au lieu de vous sentir heureux et de le partager.”

Elle a ajouté qu’elle ne se sentait pas “flattée” par la couverture médiatique, “parce que l’attention des médias est venue beaucoup de jalousie; beaucoup de situations compliquées sont survenues à cause de cela”.

C’est un destin que le duc et la duchesse de Cambridge ont apparemment évité, alors qu’ils cimentent un mariage “basé sur l’amitié” et où chacun “apprécie les succès de l’autre”.

“Ils ont une relation solide et elle lui donne confiance”, a déclaré au Times un ami qui a assisté au mariage du couple en 2011.

LIRE LA SUITE: Kate Middleton et William se séparent: comment les jibes méchants ont «isolé» Kate

“Comme pour tout mariage, il y a eu des hauts et des bas, mais ils les ont surmontés.

“C’est un mariage basé sur l’amitié.”

Le duc et la duchesse de Cambridge se sont mariés à l’abbaye de Westminster le 29 avril 2011 et ont trois enfants.