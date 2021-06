Le prince William et Kate «gagnent par 10 buts» dans une querelle avec le prince Harry et Meghan Markle | Royale | Nouvelles

La querelle du prince William et de la duchesse de Cambridge avec le prince Harry et Meghan Markle dure depuis plus d’un an. La commentatrice royale Kylie Gillies a discuté de la rupture de la relation entre les deux couples sur Sunrise.

Le commentateur australien a déclaré: “Je ne suis pas très investi dans les drames royaux, mais je trouve intéressant de savoir quelle équipe publicitaire cherche qui.

“Et qui a les médias de son côté.

“C’est vraiment le nœud de savoir qui ressemble au gentil et qui ressort comme le méchant.

“Pour le moment, William et Kate gagnent par 10 buts.”

Mme Gillies a déclaré: Je pense que Meghan est entrée et qu’elle a probablement, avec sa manière américaine, été très «réalisons cela», puis a peut-être bouleversé le panier de pommes.

“Peut-être que certains membres du personnel de William s’y sont opposés.

“J’ai tendance à croire que William a été légèrement rebuté, puis a confronté Harry.

“Harry bien sûr va défendre Meghan.”

La querelle entre les Cambridges et les Sussex dure depuis plus d’un an.

Elle s’est intensifiée en mars 2021 à la suite de l’interview explosive de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey.

Dans l’interview, Meghan a affirmé que Kate l’avait fait pleurer pendant la préparation de son mariage.

Le prince Harry a été vu en train de parler au prince William et à Kate lors des funérailles du prince Philip en avril 2021.