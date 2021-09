Le prince William et Kate Middleton auraient tremblé à cause de la séance photo TIME 100 du prince Harry et Meghan Markle

La séance photo TIME 100 du prince Harry et Meghan Markle en 2021 serait une source de préoccupation pour le prince William et Kate Middleton. Bien que des sources récentes aient suggéré que la rumeur selon laquelle la querelle de la famille royale se calme et que les relations commencent à se rétablir, Harry et Meghan, nommés parmi les personnes les plus influentes de TIME au monde, auraient causé du stress et des nerfs à la famille de Harry de l’autre côté de l’étang.

Selon l’auteur royal et expert Duncan Larcombe, William et Middleton “risquent d’être entraînés dans un concours de popularité transatlantique” après la sortie de 2021 TIME 100. Discutant des réactions possibles à la séance photo, Larcombe a déclaré https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/william-kate-feel-anxious-over-25011447 le duc et la duchesse de Cambridge “se sentiront anxieux à propos de la couverture et tout ce que font Harry et Meghan, comme cela semble toujours se refléter sur eux.” Ce n’est pas exclusif à la séance photo, cependant, car Larcombe a prétendu que les Cambridges sont préoccupés par absolument tout ce qui sort d’Amérique en ce qui concerne Harry et Meghan. étagères l’année prochaine. » Larcombe a déclaré que les Cambridges « n’ont aucun contrôle sur le récit. »

Harry et Markle se sont révélés être en couverture du numéro des 100 personnes les plus influentes du monde du magazine TIME, qui a été publié le 17 septembre et le 15 septembre. à l’étranger, Markle portait une chemise blanche avec un pantalon taille haute assorti alors que Harry enfilait une tenue entièrement noire. TIME a également publié plusieurs autres images du couple, avec José Andrés, fondateur de World Central Kitchen, écrivant sur le couple.

“Passer à l’action n’est pas le choix facile pour un jeune duc et une duchesse qui ont été bénis par la naissance et le talent, et brûlés par la gloire”, a écrit Andrés. “Ce serait beaucoup plus sûr de profiter de leur bonne fortune et de garder le silence. Ce n’est pas ce que font Harry et Meghan, ou ce qu’ils sont… Dans un monde où tout le monde a une opinion sur des personnes qu’il ne connaît pas, le duc et La duchesse a de la compassion pour les gens qu’elle ne connaît pas. Ils ne se contentent pas d’exprimer leur opinion. Ils courent vers la lutte.

Le duc et la duchesse de Sussex ont rejoint une liste qui comprenait Simone Biles, Kate Winslet, Billie Eilish, le Dr Anthony Fauci, le vice-président Kamala Harris, le président Joe Biden et bien d’autres. Le couple honoré a suivi sa retraite officielle en tant que membre de la famille royale au début de cette année, le couple ayant initialement pris du recul en tant que membre de la famille royale et a déménagé en Californie en 2020.