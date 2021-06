Le prince William et Kate Middleton “deux pois dans une cosse” après le drame du Megxit | Royale | Nouvelles

Les relations entre les Sussex et les Cambridges sont restées tendues depuis l’interview explosive de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey plus tôt cette année. La rencontre du duc et de la duchesse de Sussex avec l’hôte de l’émission de discussion américaine a eu un impact « inattendu » sur Kate et William, selon la correspondante royale Camilla Tominey.

Écrivant pour le Telegraph, elle a déclaré: “Il semble qu’une conséquence inattendue du conflit familial ait été d’aider William et Kate à trouver un équilibre dans leur propre mariage.

“Ce qui a commencé comme un match inégal entre un prince au sang bleu et son ‘plus un’ s’est maintenant transformé en un partenariat de type deux pois dans une cosse.”

Mme Tominey a ajouté comment William a soutenu Kate tout au long de son séjour dans la famille royale.

La duchesse de Cambridge a été décrite comme la «colle» de la famille royale au milieu de tout le drame.

“Dans leurs masques, il était impossible de savoir ce qui se disait, mais Kate a réussi à désamorcer un moment profondément tendu et difficile.”

Cela est venu après qu’Harry ait dit à Oprah que William était “piégé” dans la famille royale.

Il a dit : « Mon père et mon frère, ils sont piégés.

« Ils ne peuvent pas partir. Et j’ai une immense compassion pour cela.

Harry a ajouté qu’il était sur un “chemin différent” de William et “la relation est l’espace pour le moment. Et, vous savez, le temps guérit toutes choses, espérons-le ».