Le prince William et Kate Middleton devraient assister à Royal Variety | Royale | Nouvelles

Le prince William, 39 ans, et Kate Middleton, également 39 ans, ont été invités par un journaliste royal à assister à la Royal Variety Performance à Londres. Le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, a publié sur Twitter la liste des artistes vedettes qui devraient apparaître au spectacle de 2022.

« Le comédien Alan Carr sera l’hôte de la représentation de Royal Variety cette année, mettant en vedette Ed Sheeran, Sir Rod Stewart et Elvis Costello entre autres », a-t-il écrit.

L’ancien capitaine de l’armée devenu chanteur James Blunt, le comédien Josh Widdicombe et le « projet solo » d’Olly Alexander, Years & Years, se produiront également lors de l’événement annuel.

Dans sa publication sur Twitter, M. Palmer a également écrit: « La présence royale n’a pas été comptabilisée.

« Peut-être un pour le duc et la duchesse de Cambridge. »

Le Royal Variety Performance aura lieu au Royal Albert Hall le 18 novembre.

Le premier événement Royal Variety a eu lieu en 1912 lorsque le roi George V a assisté à la Royal Command Performance au Palace Theatre du Cambridge Circus de Londres.

Cependant, il a fallu attendre 1921 pour que le Royal Variety Show devienne un événement annuel du calendrier britannique.

Selon le site Web de Royal Variety Charity, le premier spectacle annuel a permis de récolter 2 000 £.

La reine Elizabeth II, 95 ans, a fait sa première apparition au Royal Variety en 1947 en tant que princesse de 21 ans.

Le chanteur né à Ipswich, Ed Sheeran, s’est également produit lors de l’événement et est apparu aux côtés d’Ellie Goulding, One Direction et Dame Shirley Bassey.

Bien que ce soit leur quatrième participation au Royal Variety Show, ce sera la première fois que William et Kate assisteront à l’événement au Royal Albert Hall.

Le site de l’ouest de Londres, d’une capacité de 5 272 places, a accueilli l’événement pour la première fois lors des célébrations du centenaire de 2012.

Il l’a fait à nouveau en 2015 et 2021.