Le prince William et Kate Middleton devront faire face à la division alors que le sentiment anti-famille royale «grandit» | Royal | Nouvelles

James Longman, Alastair Bruce et Tiwalolu Adebayo ont discuté de l’avenir de la famille royale et du fossé générationnel auquel la monarchie est confrontée. M. Longman a déclaré que si le soutien au Royaume-Uni pour devenir une République était d’environ 20%, le prince William et Kate devront s’attaquer au sentiment anti-monarchique “croissant” lorsque le duc de Cambridge deviendra roi.

Mme Adebayo a déclaré: «Je pense qu’après le décès de la reine, il y aura une période intense d’interrogation de la famille royale.

«Le sentiment anti-monarchiste grandit dans ce pays, en particulier parmi la jeune génération.

“Le successeur de la reine devra faire beaucoup de travail pour gagner la confiance du peuple britannique.”

M. Bruce a ajouté: “La monarchie est en constante évolution, elle doit se réinventer pour survivre.”

M. Longman a souligné les conclusions des récents sondages sur l’abolition de la monarchie.

Il a déclaré: «Maintenant, les sondages disent qu’environ un sur cinq abolirait la monarchie, ce qui signifie qu’ils sont toujours très populaires même après cette interview d’Oprah avec Meghan et Harry.

«Mais il y a un fossé entre les générations et c’est pourquoi il y a encore tellement de repos sur les épaules de Will et Kate.

La duchesse de Cambridge a joué un «rôle central» en gardant le prince William concentré sur le chemin de la famille royale devant lui, selon un ancien rédacteur royal du Sun.

«Kate a joué un rôle central dans ce domaine depuis leur mariage il y a 10 ans, ils sont là pour accomplir un destin, pour soutenir la reine et le prince Charles.

“William a le devoir et il essaie de remplir ce rôle.”

Il a poursuivi: «Il aurait pu aller dans une direction complètement différente, il aurait pu être assez facilement un prince rebelle tout comme son frère.

«D’une certaine manière en fait, en privé, William sera un peu jaloux d’Harry.

“Surtout si cela arrive au point où même les choses que William doit faire sont éclipsées par son propre frère libre, très riche et très brillant.”