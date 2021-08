Le prince William et Kate Middleton optent pour des vacances plus «traditionnelles» au Royaume-Uni | Royale | Nouvelles

Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis rejoindront leurs parents pour des vacances «plus traditionnelles» dans leur résidence de Norfolk à Anmer Hall et dans tout le pays. Les Cambridges profiteront de nombreuses activités de plein air alors qu’ils se préparent à leurs futurs rôles de roi et de reine, selon l’expert royal Katie Nicholl.

“Les vacances d’été à Anmer sont le moyen idéal pour Kate et William de décompresser”, a-t-elle déclaré à OK! Magazine.

“S’il y a des engagements royaux pour eux, ils seront rares.

“Alors que dans le passé, nous avons vu le couple profiter de vacances plus somptueuses au ski ou dans des climats plus ensoleillés, ils ont adopté une approche royale plus traditionnelle et ont plutôt passé leur temps dans des résidences royales au Royaume-Uni.

« Cela pourrait évidemment être le résultat des restrictions de voyage de Covid, mais je pense également que Kate et William se transforment en futurs roi et reine et adoptent donc des pratiques plus traditionnelles. »

LIRE LA SUITE: William et Kate évitent l’écueil qui fait que Charles “se sent mal”

“Kate et William ont tous deux été élevés pour aimer le plein air”, a déclaré Nicholl.

“William a passé de nombreux étés à Balmoral avec la reine et la famille et a embrassé la nature.

“De même, Kate a passé son enfance à jouer dehors, alors ils ont tous les deux voulu élever leurs enfants de la même manière.”

Le prince William visite l’île de Tresco, la seule île habitée appartenant à des particuliers, depuis qu’il est enfant.

Le prince George et la princesse Charlotte auront tout le temps de profiter de leur été avant de retourner à l’école primaire Thomas’s Battersea le 8 septembre.