Le prince William et Kate Middleton partagent des photos romantiques pour célébrer le 10e anniversaire de mariage ⋆ .

Le duc et la duchesse de Cambridge commémorent une décennie de leur mariage en partageant via leur compte Instagram officiel deux nouvelles photos intimes prises au palais de Kensington.

Une décennie plus tard, pour toujours. Prince William et Kate Middleton fêtera son 10e anniversaire de mariage le jeudi 29 avril. Avant le grand jour, le couple royal a décidé de partager des photos romantiques d’eux avec le public.

Mercredi 28 avril, le duc et la duchesse de Cambridge ont publié sur leur compte Instagram officiel un portrait d’eux montrant William regardant avec amour Kate qui sourit largement. «Dix ans», pouvait-on lire dans la légende de leur message.

Dans un autre article, le couple royal a été vu se faire câliner alors qu’il posait avec les bras enroulés l’un autour de l’autre. William arborait un pull bleu avec une chemise bleue en dessous et un pantalon sombre, tandis que Kate était magnifique dans une robe portefeuille à motifs avec un matériau transparent. Les deux photos ont été prises au palais de Kensington par le photographe Chris Floyd.

De nombreux fans ont depuis comblé l’heureux couple de messages de félicitations. “JOYEUX ANNIVERSAIRE! Ils ont vécu tellement de choses ensemble…. près de 20 ans ensemble et 10 ans de mariage », a commenté l’un d’eux. Un autre a écrit: «La photo la plus romantique, joyeux 10e anniversaire de notre duc et de notre duchesse bien-aimés.»

La veille, William et Kate ont partagé des photos et un extrait d’eux en train de visiter Cheesy Waffles Project dans le comté de Durham. Au cours de la visite, les deux se sont relayés pour lancer des balles de golf. «Merci au Cheesy Waffles Project pour la leçon de golf. Je pense que nous devrons peut-être revenir pour plus… », a écrit le couple royal.

Le duc et la duchesse de Cambridge se sont mariés le 29 avril 2011. Depuis, le petit-fils de la reine Elizabeth II et son épouse ont accueilli trois enfants ensemble, le prince George de 7 ans, la princesse Charlotte de 6 ans et la princesse de 3 ans. – l’ancien prince Louis.

Leur mariage a eu lieu devant 1900 invités à l’abbaye de Westminster à Londres. Des millions de personnes dans le monde ont regardé la cérémonie extravagante au cours de laquelle Kate a ébloui dans une robe de mariée de Sarah Burton pour Alexander McQueen.

