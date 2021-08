Le prince William et Kate Middleton partagent une jolie photo de la princesse Charlotte

Kate Middleton et le prince William ont partagé une jolie photo de leur fille Charlotte jouant avec un papillon.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont partagé la photo dans le cadre d’une campagne médiatique visant à faire connaître l’initiative #ButterflyCount qui se déroule dans tout le Royaume-Uni.

“Butterfly Conservation nous encourage tous à compter ces incroyables créatures car non seulement ce sont de belles créatures à côtoyer, mais elles sont également extrêmement importantes”, a déclaré un communiqué du couple.

Charlotte a eu six ans en mai. Elle est l’enfant du milieu dans la famille de Middleton et William.

Le prince William, duc de Cambridge et Catherine, duchesse de Cambridge, ont publié pour la dernière fois une photo de la princesse Charlotte en mai pour célébrer son sixième anniversaire. (Photo de Mark Cuthbert/Presse britannique via .)

La famille royale a récemment publié une photo de Charlotte pour célébrer son sixième anniversaire.

Sur la photo, Charlotte fait clignoter ses blancs nacrés sur la douce photo alors qu’elle profite du plein air dans une jolie robe d’été à fleurs rose et bleue.

La vie familiale de la princesse a été décrite comme “normale” et “occupée”.

“C’est une maison familiale normale et animée avec des enfants qui courent et renversent des objets”, a déclaré un initié au point de vente. “Il n’y a pas d’airs et de grâces. Quand vous la voyez derrière des portes closes avec les enfants, c’est une maman très confiante, et elle n’est pas facile à jouer. Les enfants se font réprimander s’ils agissent.”