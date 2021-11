Le prince William et Kate Middleton pourraient accueillir la sœur de York comme nouvelle voisine | Royale | Nouvelles

Le prince William discute de ses problèmes de santé mentale passés

Le duc de Cambridge a admis cette semaine avoir souvent caché le « stress et les tensions de la journée » pendant son temps de travail pour l’East Anglia Air Ambulance. Il a déclaré qu’il évitait souvent de mettre un « fardeau » sur sa femme, Kate, duchesse de Cambridge et leur jeune famille. Plus précisément, il a noté à quel point le flux constant d’appels de personnes dans le besoin pendant les « conditions les plus stressantes » rendait le travail extrêmement difficile.

S’adressant aux premiers intervenants, il a déclaré: « Je me souviens de la pression d’assister aux appels dans les conditions les plus stressantes, parfois avec des conclusions tragiques.

« Je me souviens du sens de la solidarité avec mon équipe, se rassemblant pour faire de notre mieux et partageant le poids de la responsabilité.

« Je me souviens aussi d’être rentré chez moi avec le stress et les tensions de la journée pesant sur mon esprit, et je voulais éviter de surcharger ma famille avec ce que j’avais vu.

« Quand j’ai parlé aux ambulanciers paramédicaux Will et Chloé plus tôt ce mois-ci, cela m’a rappelé la complexité de parler du travail à la famille et aux amis. »

Prince William : lui et les voisins potentiels de Kate Middleton ont été explorés par Marlene Koenig (Image : GETTY)

Kate Middleton: Le couple a eu quelques mois chargés avec des tâches publiques et des événements officiels (Image: GETTY)

Il a laissé derrière lui son travail d’ambulance aérienne en 2017 pour se concentrer sur l’exercice de fonctions royales aux côtés de Kate à temps plein, une évolution vers leurs futurs rôles de roi et de reine consort.

Le couple a eu quelques semaines chargées avec la Royal Variety Performance et une série d’événements du jour du Souvenir, associés aux autres travaux qu’ils ont réalisés, comme la première remise du prix Earthshot le mois dernier.

Ils résident actuellement à Kensington Palace dans l’appartement 1A, probablement l’un des seuls espaces où ils peuvent passer du temps tranquille.

En effet, leurs voisins de l’appartement 1, le prince Richard, le duc de Gloucester et son épouse Brigette, ont déménagé en 2019 pour réduire leurs effectifs, selon les informations.

Palais de Kensington : les terrains de la résidence royale sont immenses (Image : GETTY)

L’appartement est depuis vide, de nombreux membres du cabinet étant présentés comme des voisins potentiels des Cambridges.

Maintenant, un nouveau match potentiel a été fait.

Marlene Koenig, historienne et experte royale, a suggéré que la princesse Beatrice ou Eugénie pourraient être désignées comme les nouveaux locataires de l’appartement 1.

Parlant des différentes résidences et maisons royales que possèdent les membres de la famille royale et des difficultés liées à qui pourraient les habiter à l’avenir, elle a déclaré à Express.co.uk le mois dernier : « La maison de la princesse Anne est la sienne et elle ira à ses enfants , ce n’est pas une maison royale.

« Il y a un quartier à côté que Mark Phillips a aidé à acheter avant le divorce, et c’est là que Zara et Peter vivent et ont leurs maisons – tout va être à eux à un moment donné.

« Mais d’autres maisons et résidences royales, en ce moment, il s’agit plus de maintenir ce qu’elles ont.

« Je prends l’exemple de Kensington Palace : il y a des appartements là-dedans, l’appartement 1 est maintenant vide, qu’est-ce qu’ils vont faire avec ça ?

« Qu’est-ce que les palais royaux historiques vont faire avec ça ?

Appartement 1A : La résidence couverte d’échafaudages (Image : GETTY)

Dernier royal: L’étendue de la taille du palais de Kensington vue d’en haut (Image: Channel 5)

« Personnellement, je n’aurais aucun problème avec Béatrice ou Eugénie et leurs familles vivant dans l’un de ces appartements, même s’ils ne travaillent pas dans la famille royale.

« Ils paieraient l’entretien et la sécurité et ce genre de choses.

« Vous ne pouvez tout simplement pas louer ces appartements à des gens : il y a beaucoup d’endroits qu’ils louent sur le marché, mais loueraient-ils l’appartement 1 à quelqu’un qui n’est pas membre de la famille royale ?

« Parce que c’est littéralement juste à côté de l’endroit où vivent les Cambridges. »

Eugénie vit actuellement à Frogmore Cottage avec son mari Jack Brooksbank et son fils August.

Beatrice, quant à elle, réside au palais St James avec son mari, Edoardo Mapelli Mozzi, et leur bébé Sienna, né le 18 septembre.

Elle a cependant poursuivi en explorant comment la maison royale pourrait les transformer en « expositions ».

Résidences royales cartographiées : les différentes résidences que les membres de la famille royale possèdent dans tout le pays (Image : Express Newspapers)

Elle a déclaré: « Ils peuvent utiliser le Palais pour autre chose – c’est une possibilité.

« Mais c’est un cas où cela arrive quand cela arrive, actuellement, nous ne savons tout simplement pas qui va vivre où, c’est comme tirer des pailles. »

L’appartement 1A de William et Kate peut tromper ceux qui ne le connaissent pas.

Ce n’est pas un appartement mais plutôt un manoir de quatre étages, avec un ascenseur, une salle de sport et neuf chambres pour le personnel, avec un total de 20 chambres du sous-sol au grenier.

Les rapports suggèrent qu’il possède même son propre jardin clos, cinq salles de réception, neuf chambres pour le personnel, plusieurs salons et une salle à bagages.

Princesse Béatrice : Elle et sa sœur Eugénie vivent toutes les deux actuellement avec leur propre famille (Image : GETTY)

Christopher Warwick, un expert royal, avait précédemment expliqué à Marie Claire pourquoi le manoir s’appelait un appartement : « Toutes ces résidences royales du palais de Kensington sont appelées appartements, ce qui bien sûr fait immédiatement penser aux gens qu’il s’agit d’appartements comme le terme américain pour un appartement. .

« Ils ne le sont pas. Si vous pensez à Kensington Place, d’une certaine manière, il est construit autour de trois cours.

« Si vous pensez en quelque sorte à ces magnifiques maisons mitoyennes en briques rouges. Parce qu’elles sont toutes reliées mais séparées. »

L’appartement 1 n’est pas moins grandiose, un autre manoir avec 21 chambres.