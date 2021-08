Le prince William et Kate Middleton révèlent comment ils vont après la mort du prince Philip

in

Kate Middleton et le prince William ont fait le point sur leur situation après la mort du prince Philip. Dans une lettre reçue en réponse à un message de condoléances, elle a révélé la gratitude du couple royal pour les nombreux messages qu’ils ont reçus depuis son décès début avril. Gert’s Royal Replies a partagé la réponse dans laquelle le duc et la duchesse de Cambridge ont remercié ceux qui leur ont envoyé des mots d’amour pendant cette période difficile.

“Le duc et la duchesse de Cambridge vous remercient pour vos aimables paroles après la mort du duc d’Édimbourg”, lit-on dans la note selon PEOPLE. “Leur Altesse Royale a été incroyablement émue par les nombreux messages attentionnés qu’ils ont reçus ces dernières semaines. Leur grand-père et arrière-grand-père bien-aimés leur manqueront tous, mais votre message a apporté un grand réconfort en cette période difficile.”

Dans la lettre, une photo du prince Philip ornait un côté alors qu’il était vêtu d’une tenue militaire de 2012 alors qu’il assistait au défilé et au rassemblement des forces armées du jubilé de diamant de la reine au château de Windsor. L’enveloppe a été envoyée avec le timbre royal et le logo du palais de Kensington avec les monogrammes de William et Middleton à l’extérieur. Les parents de trois enfants ont partagé plusieurs photos inédites du prince Philip avec ses petits-enfants après sa mort afin de partager l’impact positif qu’il a eu sur leur famille.

Peu de temps après son décès, William s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une douce note sur son grand-père et le rôle qu’il a joué dans sa vie jusqu’à l’âge adulte. “Je serai toujours reconnaissant que ma femme ait eu tant d’années pour connaître mon grand-père et pour la gentillesse qu’il lui a témoignée”, a-t-il déclaré. “Je ne tiendrai jamais pour acquis les souvenirs particuliers que mes enfants auront toujours de leur arrière-grand-père venant les chercher dans sa calèche et voyant par eux-mêmes son sens de l’aventure contagieux ainsi que son sens de l’humour espiègle!”

Le prince Phillip est décédé le 9 avril 2021 à l’âge de 99 ans. Philip était l’époux d’un monarque le plus ancien de l’histoire britannique. Sa relation avec la reine a duré huit décennies, remontant à leur adolescence. “C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine a annoncé le décès de son époux bien-aimé, Son Altesse Royale, le prince Philip, duc d’Édimbourg”, avait alors annoncé la famille royale sur Twitter. “Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor.” Le monde a pleuré avec la famille car ils ont pu assister aux funérailles royales à la télévision.