Le prince William et Kate «ne resteront pas» avec le prince Harry et Meghan lors de leur visite aux États-Unis | Royale | Des nouvelles

Les Cambridge doivent se rendre aux États-Unis en 2022 alors que l’initiative environnementale du prince William, The Earthshot Prize, tiendra sa deuxième cérémonie aux États-Unis. Mais discutant des plans de visites possibles pendant le voyage, l’expert royal Neil Sean a souligné qu’une multitude de raisons empêcheraient les Cambridges d’être hébergés par Meghan Markle et le prince Harry dans leur manoir californien.

M. Sean a déclaré sur sa chaîne YouTube « Neil Sean’s Daily News Headlines »: « Il y a de plus en plus de spéculations quant à savoir où et quand exactement le duc et la duchesse résideraient lorsqu’ils se rendraient aux États-Unis.

« Ils ne visitent pas seulement un endroit bien sûr, ils vont dans plusieurs États. »

M. Sean a poursuivi en affirmant que « le débat fait déjà rage » sur « pourquoi ou si le duc et la duchesse passeront un appel à ce charmant endroit appelé Montecito », la maison de Harry et Meghan.

Il a plaisanté : « Je ne peux pas tout à fait le voir moi-même ! Peut tu?

JUST IN Royal Family LIVE : Combler le vide ! Wills surmené contraint d’intervenir après la libération sous caution de Harry

« Partager la salle de bain, ou bien utiliser le multi-mixeur dans la cuisine, ou en fait même le gaufrier que Sa Majesté a envoyé en cadeau! »

Mais en se concentrant sur la question, M. Sean a souligné qu’une visite était peu probable pour des raisons de « sécurité » et non pour une « faille royale ».

Il a expliqué: « C’est vraiment plus lié au fait qu’ils ne pouvaient bien sûr pas y rester, uniquement pour des raisons de sécurité. »

M. Sean a également souligné la récente inquiétude de la reine concernant la sécurité du prince William après lui avoir conseillé de ne pas voyager en hélicoptère avec sa jeune famille comme raison possible dictant la décision.

LIRE LA SUITE Une animatrice de télévision lance une attaque méchante contre Meghan la qualifiant de » femme en guerre avec tout le monde «

L’expert royal Jonathan Sacerdoti a également rejeté les rumeurs d’une visite, déclarant au magazine américain : « C’est comme tant de ces choses – c’est une sorte de situation perdant-perdant. »

S’adressant au magazine People en octobre, le duc de Cambridge a déclaré qu’il était « ravi » d’avoir la chance d’accueillir sa cérémonie de remise du prix de l’environnement aux États-Unis.

Il a déclaré: «Je suis ravi qu’en 2022, le prix Earthshot se dirige vers les États-Unis, où nous continuerons à diffuser ce message vital d’urgence, d’optimisme et d’action. L’urgence de la situation ne peut pas être surestimée.

Le duc a souligné: « Mais à travers le prix Earthshot, je veux montrer aux gens du monde entier pourquoi il y a des raisons d’espérer. »