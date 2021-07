Le prince William et Kate ont été «offensés» par une blague sur le prince Harry | Royale | Nouvelles

in

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont été moqués cette semaine dans une bande-annonce d’une prochaine série animée, qui semble avoir Prince George comme personnage principal. Le prince sur HBO Max se moque de Harry alors qu’il s’installe dans un appartement à LA avec sa femme Meghan Markle, faisant référence à la décision du couple de quitter l’Angleterre et leur vie en tant que membres de la famille royale. Le prince Harry, exprimé par Orlando Bloom, se promène dans les modestes quartiers d’habitation avec ses mains derrière son dos, en disant: “C’est peut-être le plus petit palais dans lequel je sois jamais allé.”

Meghan répond: “Eh bien, c’est un appartement”, laissant Harry répondre: “Oui, un palais d’appartements, je le sais. Beaucoup de petits palais à l’intérieur d’un grand palais.”

Le dessin animé – créé par l’écrivain Family Guy Gary Janetti – a fait face à des réactions négatives pour avoir ciblé les enfants royaux, qui sont généralement considérés comme interdits pour la satire.

Les Sussex ont parfois fait l’objet de satire au milieu de leurs luttes royales et de leur départ ultérieur de la firme.

Mais lors de la cérémonie de remise des prix BAFTA 2020, Brad Pitt et d’autres stars ont fait des blagues sur Harry qui auraient “offensé” le prince William et Kate, duchesse de Cambridge.

Selon des sources qui ont parlé à Neil Sean de Fox News, “Le retour d’information est que de nombreuses stars ont dépassé les bornes devant le patron, qui est le duc de Cambridge.”

Il a ajouté que la personne qui “a le plus offensé” était Rebel Wilson, qui a fait une blague sur le prince Andrew et le prince Harry, en disant: “C’est vraiment génial d’être ici au Royal Andrew… euh, Royal Harry, non, à cet endroit du palais royal.

M. Sean a poursuivi: “Cela n’a pas été rencontré avec les visages souriants que vous avez vus sur la version finale éditée de l’émission.

“Une taupe m’a également dit cela pour s’assurer que les membres de la famille royale ne soient pas gênés ou moqués à nouveau lors d’un événement aussi prestigieux que celui-ci.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

Mais cela aurait suscité des inquiétudes au sein de la famille royale, William et le prince Charles auraient été « secoués » par la nouvelle.