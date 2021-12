Le prince William et Kate ont partagé un « regard amoureux » sur Royal Carols | Royale | Des nouvelles

Ce moment tendre a été capturé par ITV dans un teaser pour le concert de The Royal Carols Together At Christmas. À la fin d’une chanson d’Ellie Goulding, la caméra a capturé le moment qui a donné un aperçu rare de la relation du couple.

Dans la séquence, le prince William, 39 ans, vêtu d’un costume bleu marine et de cravates saumon, se tourne vers sa femme Kate, avant qu’elle ne lui rende son regard, et ils partagent un sourire d’appréciation.

La duchesse de Cambridge portait un manteau rouge à nœud Catherine Walker, ainsi que des gains en saphir prêtés par la reine et des talons en satin assortis.

Dans un en avant qu’elle a écrit pour le service, Kate a décidé de se concentrer sur les relations.

Elle a dit. « Noël est un moment où nous pouvons réfléchir sur le passé, nous écouter les uns les autres, nous concentrer sur les relations qui nous nourrissent et renforcer notre résilience, afin que nous puissions nous attendre à un avenir commun meilleur. Mon espoir est que ce service crée un moment pour nous de le faire ensemble. »

L’événement a réuni 1 200 personnes et a impliqué des stars ainsi que des membres du public invités à regarder des performances musicales, des films, des lectures et des réflexions.

Zara et Mike Tindall étaient présents avec Sophie Wessex, la princesse Beatrice et son mari Edo Mapelli Mozzi.

La star de X factor, Leona Lewis, était magnifique dans une robe max verte révélant les jambes.

Ellie Goulding ressemblait à une figure angélique portant un ensemble scintillant tout blanc avec une cape de sol en plumes avec des pierres précieuses scintillantes.

Le chanteur Tom Walker avait l’air élégant dans un blazer noir et un haut de polo bordeaux avec son bonnet de marque.

