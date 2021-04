Le prince William et Kate ont passé 10 ans de fonctions royales «sans gémissement» | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge se sont mariés le 29 avril 2011 à l’abbaye de Westminster à Londres. L’expert royal Duncan Larcombe a fait l’éloge du mariage solide des couples avant leur dixième anniversaire.

Il a déclaré que le couple avait été «inébranlable» dans leur service à la reine Elizabeth II.

M. Larcombe note: «William et Kate ont traversé 10 ans de mariage et de devoirs royaux sans même un gémissement.

«Comme tout couple, ils ont eu leurs hauts et leurs bas, leurs querelles et leurs tensions.

“Mais leur engagement envers la reine et envers ce pays a été inébranlable, et la controverse sur le départ de Meghan et Harry du Royaume-Uni l’a rendu encore plus clair.”

Les experts royaux ont à plusieurs reprises félicité la famille royale de Cambridge pour leur relation inébranlable, M. Larcombe disant OK! Le magazine William aspirait à la stabilité qui lui manquait dans ses premières années.

Il a déclaré à la sortie: «Le plus grand souhait de William a toujours été de construire une famille heureuse ‘normale’, et en Kate, il a trouvé le partenaire idéal.

«Son caractère et sa personnalité ont été définis par sa propre éducation – la force de sa mère, le soutien et la constance de son père et sa relation avec son frère et sa sœur.

«Et ainsi William est tombé amoureux de Kate et de sa famille.

«Il était profondément attiré par les Middletons; cette unité forte, aimante et solidaire, et il a vu ce que sa propre famille pouvait devenir.

Seyi Obakin, PDG de l’organisation caritative pour sans-abri Centrepoint, a déclaré au Daily Mirror à quel point William était ému avant son mariage.

Il a dit: «Dans son visage, la fierté qu’il soit arrivé à ce point, cette position, dans laquelle il se marie avec quelqu’un qu’il aime vraiment.

À l’occasion du dixième anniversaire de William et Kate, la BBC diffusera un documentaire d’une heure sur le couple le 30 avril.

Les contributeurs au documentaire incluent le Dr Rowan Williams, l’ancien archevêque de Cantorbéry qui a épousé le couple, et David Cameron, ancien Premier ministre.

Les rapports suggèrent que Kate pourrait recevoir un nouvel honneur de la reine, selon le commentateur royal Richard Fitzwilliams.

Il a déclaré à Express.co.uk: «Kate a été nommée Dame Grand Cross de l’Ordre royal de Victoria par la reine le jour de son anniversaire de mariage il y a deux ans.

«En 2017, elle a été nommée membre de l’Ordre de la famille royale qui est décerné aux femmes membres de la famille royale et fait également partie du don de la reine.

«Un jour, elle aspirera, j’en suis sûr, à devenir membre de l’Ordre de la Jarretière et du Chardon, c’est l’équivalent écossais.

«William est déjà membre des deux et ce sont les plus hauts ordres de chevalerie d’Angleterre et d’Écosse.

“À l’occasion du dixième anniversaire de leur mariage, l’appréciation de la reine pour ses efforts sera sans aucun doute profonde.”