Le prince William et Kate «ont remis en question leur relation» après une dispute | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge ont rejoint la reine à Balmoral pendant le week-end férié alors que de nombreux membres de la famille royale se rendaient en Écosse. Le long week-end est devenu un rendez-vous annuel dans les agendas de la famille royale et, selon une source, la reine et les Cambridge attendent toujours avec impatience. Une source a déclaré à Vanity Fair: «William, Kate et les enfants ont passé du temps en famille en Écosse et ils viennent de passer un moment spécial avec la reine.

«Ils aiment toujours aller à Balmoral, ils aiment le plein air, se promener dans les collines et passer du temps de qualité avec leur famille. C’est là que William a passé une grande partie de son enfance et il est important pour lui que ses enfants vivent ce qu’il a fait quand il était jeune.”

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles se sont également dirigés vers le nord dans l’Aberdeenshire cette semaine.

William et Kate auront vu le moral remonter lors de leur premier voyage depuis les funérailles du prince Philip en avril.

Alors que le couple semble désormais bien placé, un expert royal a affirmé que les Cambridges avaient remis en question leur relation quatre ans avant de se marier.

Le couple s’est brièvement séparé en 2007, après quatre ans de relation, l’une des raisons étant que William a refusé de passer le réveillon du Nouvel An en 2006 avec les Middleton.

Cela aurait bouleversé Kate et le couple s’est éloigné l’un de l’autre au cours des mois suivants avant de se séparer en avril 2007.

Dans un épisode du podcast ROYALS l’année dernière, l’experte royale Angela Mollard a expliqué: “Cela ressemblait à un mariage qui n’était pas pressé.

“Ils ont passé toutes ces années ensemble.

“Ils s’étaient séparés pendant cette période.

“Donc, ils avaient pu vraiment se demander s’il s’agissait d’une relation qu’ils voulaient aller de l’avant.”

Des rapports d’avril 2007 affirment également que William a rompu avec Kate via un appel téléphonique qu’elle a reçu au travail.

“Quand elle est revenue au bureau, elle n’a rien dit et a disparu pour le reste de la journée.

“Nous n’y avons rien pensé à l’époque. Mais avec le recul, l’appel était définitivement un tiff petite-amie.”

En avril, le couple a célébré son 10e anniversaire de mariage et semblait très heureux en partageant deux portraits d’eux-mêmes.

Ils ont également publié une vidéo familiale d’eux en train d’escalader des dunes de sable lors d’un voyage à la plage, ainsi que de courir dans un jardin et de griller des guimauves au-dessus d’un feu.