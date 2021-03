Le prince William et la duchesse Kate accomplissent des tâches royales au milieu d’un drame familial

Le spectacle doit continuer! Prince William et Duchesse Kate ne laissent pas le drame entourant leur famille les empêcher de continuer leurs devoirs royaux.

William, 38 ans, et Kate, 39 ans, sont sortis le jeudi 18 mars à Londres pour visiter la station d’ambulance de Newham. Le couple royal a parlé aux équipages et aux ambulanciers paramédicaux des difficultés à accomplir leurs tâches dans une période difficile de l’histoire du service.

William portait une veste bleu marine qu’il portait avec un pull bleu clair et une chemise à col, tandis que Kate portait un manteau camel de Massimo Dutti avec un col roulé assorti.

Le dernier engagement du duc et de la duchesse de Cambridge fait suite aux commentaires de William concernant Prince Harry et Meghan Markleune interview révélatrice. L’émission spéciale de CBS du 7 mars présentait plusieurs allégations de Harry, 36 ans, et Markle, 39 ans, concernant le manque de soutien et de protection qu’ils avaient reçu de la famille royale britannique avant de choisir de démissionner, y compris le racisme.

«Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste», a déclaré le prince aux journalistes le 11 mars alors qu’il visitait une école à Londres, notant que lui et Harry «ne se sont pas parlés» depuis la diffusion spéciale, mais ils le feront bientôt.

Certaines des allégations les plus choquantes de Harry et Markle contre la famille royale incluaient l’incapacité de l’institution à aider l’ancienne actrice au milieu de ses problèmes de santé mentale et des «préoccupations» précédentes concernant leur fils de 22 mois, la couleur de peau d’Archie avant sa naissance. Cependant, le vétérinaire de l’armée britannique a également affirmé qu’il était «très conscient» que William «ne pouvait pas quitter» le système.

« Je ne sais pas. Je ne peux pas parler pour lui, »dit Harry, répondant aux questions concernant le désir potentiel de William de terminer ses devoirs royaux. «Mais avec cette relation, ce contrôle et la peur des tabloïds britanniques, c’est un environnement toxique. Mais je serai toujours là pour lui. Je serai toujours là pour ma famille. Et comme je l’ai dit, j’ai essayé de les aider à voir ce qui s’est passé.

Harry nota qu’il avait pu sortir, mais son père, prince Charles, et frère « ne peut pas partir. »

Une source a dit Nous hebdomadaire exclusivement que William «fulminait» sur les affirmations d’Harry. «William est lié par son devoir, mais ne se sent pas pris au piège», a révélé l’initié. «C’est une étiquette que Harry lui a injustement donnée.

La tension entre les fils de Charles, 72 ans, et la défunte princesse Diana a fait la une des journaux depuis des années, mais Harry a confirmé la spéculation en 2019 en expliquant qu’ils étaient sur des «chemins différents» dans la vie. En janvier, une deuxième source a déclaré Nous que les «retombées étaient bien réelles» entre les deux.

«Ils étaient dans une impasse», a poursuivi l’initié. «Ce fut certainement des montagnes russes pour toutes les personnes impliquées, en particulier les frères, qui jurent de ne pas laisser les choses devenir incontrôlables à l’avenir et qui ont beaucoup appris de cette expérience difficile.

Jeudi, Nous a révélé des détails exclusifs sur la prochaine réunion d’Harry et William le 1er juillet pour l’installation d’une statue en l’honneur de leur défunte mère. «Malgré toutes leurs différences, les deux sont toujours totalement liés à la préservation de l’héritage de leur mère», a partagé une source distincte. «C’est vraiment dommage qu’ils soient en si mauvais termes parce que ça va être très émouvant.»

