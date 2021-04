Le prince William et la duchesse Kate ont célébré leur 10e anniversaire de mariage avec une petite séance photo ⋆ .

29 avril 2021 / Publié par: Allison

Avril n’a pas vraiment été le meilleur mois pour la famille royale. Il y avait Prince Philip’s funérailles. La semi-aliénation continue de Prince Harry de sa famille. Prince Andrew continuer à être le pire. Mais il y a un peu de joie à célébrer ce mois-ci, et c’est le dixième anniversaire de mariage de Prince William et Duchesse Kate. Wow, cela fait vraiment dix ans que le monde a perdu la tête à cause des fesses de Pippa? Le temps passe. Pour commémorer l’occasion, William et Kate ont offert tout un catalogue de Land’s End d’une valeur de pose et de sourire plein les dents pour marquer leur première décennie de bonheur conjugal.

Selon la tradition britannique, le cadeau traditionnel du 10e anniversaire est l’étain. William et Kate sont des types traditionnels, mais ce ne sont pas des cinglés complets, il serait donc beaucoup trop difficile de s’attendre à ce qu’ils aient une séance photo sur le thème de l’étain. Et vraiment, comment exécutez-vous une telle chose. Vos options se limitent à vous déguiser comme le Tin Man du magicien d’Oz ou à vous étendre sur un tas de vieilles boîtes de soupe. Le palais de Kensington a publié quelques nouvelles photos de William et Kate:

Les photos suivantes auraient été prises plus tôt cette semaine, avant leur anniversaire aujourd’hui. Ils portaient des tenues assorties, et c’est peut-être ma dépendance à Instagram qui parlait, mais on dirait que Kate a jeté ses cheveux dans des boucles sans chaleur de ceinture de peignoir de bricolage. Qu’est ce que je dis? Bien sûr, c’est ce qu’elle a fait. Et ne prenez pas la peine de vérifier pour voir où vous pouvez acheter la robe à 150 $ de Kate, elle est déjà épuisée.

Ils ont également partagé cette vidéo de toute leur famille, y compris Princes George et Louis, et Princesse Charlotte, et leur nouveau chien Cocker Spaniel, courant, batifolant dans les dunes et faisant griller des guimauves.

Merci à tous pour les aimables messages à l’occasion de notre anniversaire de mariage. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les 10 années de soutien que nous avons reçues dans notre vie de famille. TOILETTES 📹 @will_warr pic.twitter.com/eWNw1E8FLB – Le duc et la duchesse de Cambridge (@KensingtonRoyal) 29 avril 2021

Une chose que le prince Harry a alléguée dans son interview avec Oprah et celle de Meghan était qu’il croyait que son frère était «piégé» dans une vie toxique. Est-ce que Harry voulait dire cela d’une manière métaphorique? William est piégé, d’accord. Par la couleur bleue. A chaque fois ces deux étapes devant une caméra, bleu. Note à tout membre de la famille royale: évitez le bleu. Pas de cobalt, pas de caroline, pas de marine, de ciel ou de poudre. Ne pensez même pas au bleuet. C’est le terrain bien établi de William et Kate!

