Le prince William et le prince Charles «de plus en plus préoccupés» par l’affaire judiciaire du prince Andrew | Royale | Nouvelles

Dans l’affaire entourant le deuxième fils de la reine Elizabeth II, des allégations récentes ont été faites par Virginia Giuffre, anciennement connue sous le nom de Virginia Roberts, selon lesquelles le duc l’aurait agressée sexuellement alors qu’elle était adolescente.

Virginia affirme qu’elle a été victime de la traite par feu Jeffrey Epstein pour avoir des relations sexuelles avec Andrew alors qu’elle était mineure, et elle l’a accusé de “viol au premier degré”.

À partir du dépôt des documents, le duc aurait 21 jours pour répondre à la poursuite civile américaine, mais ce n’est pas quelque chose qu’il est tenu de faire conformément à la loi britannique.

Le procès a l’intention de poursuivre Andrew pour des dommages-intérêts non spécifiés qui pourraient totaliser plus de millions de livres.

Le prince Andrew a vigoureusement nié les allégations et n’a pas encore officiellement répondu au nouveau procès.

Le lancement de l’affaire judiciaire est apparemment dû au manque de coopération du duc avec les autorités qui enquêtent sur les crimes sexuels commis par Epstein et les allégations de proxénétisme de mineurs par son amante Ghislaine Maxwell.

Lors de discussions privées avec sa famille, le duc d’York a affirmé que ce dernier développement “pourrait prendre des années à se résoudre”, et le problème de longue date fait monter les tensions parmi les membres de la famille royale.

On pense que le duc de Cambridge et le prince de Galles sont de plus en plus frustrés par la situation.

Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que les problèmes en cours constitueraient une menace pour la monarchie et éclipseraient les célébrations royales des célébrations du jubilé de platine, qui marqueront le 70e anniversaire de Sa Majesté à la tête de l’État l’été prochain.

Au fur et à mesure que le scandale se développe, la famille a conseillé au prince Andrew de “prendre des mesures immédiates” pour résoudre le problème et éviter de porter davantage atteinte à l’image et à l’intégrité de la famille royale.

“Elle a traversé beaucoup de choses ces derniers mois et c’est encore une fois une distraction des plus importunes”.

La source a également déclaré qu’il y avait “des doutes sérieux et croissants” concernant l’approche d’Andrew et de son équipe juridique en réponse aux allégations.

Andrew a indiqué que les récents développements du scandale pourraient prendre des années à être résolus, ce qui « n’a rien fait pour calmer le sentiment d’alarme » et aura sans aucun doute un effet déstabilisant sur tous les membres de la monarchie.

Un autre initié royal qui a parlé à Russell Myers a affirmé que la situation causait des “dommages irréparables” à l’image du Royal et que “quelqu’un doit maîtriser la situation” pour empêcher la situation de s’aggraver davantage.

À l’heure actuelle, de nombreux membres supérieurs de la famille royale sont réunis à Balmoral pour l’été, pour ce que beaucoup ont surnommé des “pourparlers de crise” au milieu du scandale croissant impliquant le duc d’York.