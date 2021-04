Le prince William et le prince Charles organiseront un sommet sur l’avenir de la famille royale après Philip et M | Royal | Nouvelles

À la suite de la mort du prince Philip et de la décision de la famille royale du Sussex de se retirer de ses fonctions royales, William et Charles examineront l’avenir de la monarchie. Le prince de Galles, suivant dans la lignée de la succession, et le duc de Cambridge consulteront la reine Elizabeth II sur la manière dont la famille royale devrait aller de l’avant.

Les initiés royaux disent que William, Charles et Sa Majesté discuteront au cours des prochaines semaines de la manière dont la monarchie devrait évoluer.

Les discussions porteraient sur la question de savoir si la famille royale devrait poursuivre son modèle traditionnel de milliers d’engagements par an.

Les alternatives suggérées seraient de savoir s’il fallait répartir entre une large base de membres de la famille royale travaillant à temps plein et à temps partiel, ou réduire le nombre d’engagements et de patronages et utiliser moins de membres de la famille pour les remplir.

Une source a déclaré: «La question est de savoir si vous commencez par décider du nombre de parrainages et d’engagements, puis de déterminer combien de personnes sont nécessaires pour les atteindre, ou si vous décidez du nombre de personnes, ce qui dictera combien d’engagements et de patronages ils peuvent accepter. »

Le sommet est en réponse à la mort de Philip et du prince Harry et du départ de Meghan Markle de The Firm.

L’expert royal et auteur Penny Junor a déclaré à Express.co.uk Prince Edward et Sophie que la comtesse de Wessex pourrait reprendre les rôles laissés vacants par la famille royale du Sussex.

Elle a déclaré: «Nous avons des membres très compétents de la famille royale qui n’ont pas toujours été tout à fait à l’avant-garde.

«Et je dirais que les Wessex entreront certainement dans cette catégorie.

«Edward et Sophie ont tranquillement fait de bonnes choses en arrière-plan et maintenant parce qu’il y a un vide là où Harry et Meghan étaient autrefois.

“Je pense que la presse s’intéresse davantage à ce qu’elle fait et Sophie apparaît plus dans les journaux où peut-être aurait-il été Meghan auparavant.”

On a dit que Charles soutenait une monarchie allégée, à l’origine avec seulement sept membres de la famille royale effectuant des apparitions et des fonctions.

Paul Burrell, l’ancien majordome de la princesse Diana, a déclaré à Us Weekly: «Charles a clairement indiqué qu’il avait l’intention de réduire la monarchie et de réduire le nombre de membres de la famille qui travaillent à plein temps à ceux qui sont immédiatement successifs.»

Suite à la décision de Meghan et Harry de réduire les fonctions officielles, Brittani Barger, rédacteur en chef adjoint de Royal Central, a déclaré au Daily Star: “ Je pense que le prince Charles est probablement déçu car il a toujours eu Harry et Meghan dans son plan pour une monarchie allégée.

«Maintenant, cette monarchie allégée devra être réévaluée.»