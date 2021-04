Le prince William et le prince Harry ont exhorté à “ réparer les choses ” après la querelle: “ Charles bouleversé! ” | Royal | Nouvelles

La famille royale s’est réunie samedi pour pleurer le décès du prince Philip et célébrer la vie du duc d’Édimbourg. La cérémonie a eu lieu à la chapelle St George dans le parc du château de Windsor. Le prince Harry était présent à la cérémonie à laquelle seules 30 personnes ont pu assister en raison des restrictions relatives aux coronavirus. On a conseillé à Meghan Markle de ne pas voyager en raison de la grossesse de son deuxième enfant.

Après le service, Harry et William ont été vus en train de bavarder pour la première fois depuis l’interview de la bombe d’Oprah Winfrey.

En février de cette année, le biographe royal Robert Jobson a exhorté les deux frères à s’unir au milieu des tensions croissantes d’Harry avec le reste de sa famille.

M. Jobson, qui a écrit Diana: Closely Guarded Secret, a déclaré que Harry avait agi hors de son caractère.

Il a dit: «Je pense qu’ils devraient [fix things]. Et je pense que, vous savez, leur mère, si (elle) était en vie, j’espère qu’elle se cognerait la tête et leur dirait: “ Fais un maquillage pour la télévision. Faites une interview télévisée et arrêtez simplement les histoires ».»

M. Jobson a exhorté les frères à réparer leurs relations car le prince Charles serait sûrement «bouleversé».

Il a poursuivi: «Nous nous disputons tous avec nos frères et sœurs [now and] encore une fois, mais continuer dans une querelle est un peu, contrairement à Harry, en fait.

«Le personnage que je connaissais, il était assez détendu, en fait. Et je pense qu’il n’aurait pas voulu continuer ça. Donc, je ne comprends pas quel est le problème. »

L’auteur et journaliste a noté qu’il «doit y avoir quelque chose de vraiment au fond qui l’offense» pour continuer à garder ses distances avec son frère.

Il a ajouté: «Je pense personnellement que [Harry] devraient le faire, qu’ils soient ou non capables de [fully forgive].

LIRE LA SUITE: Le prince Harry a déclaré que la reine “ ne peut pas le faire sans Philip ”

Après que Harry et William aient été vus en train de bavarder hier, des lecteurs labiaux ont maintenant suggéré ce qui aurait pu être dit par les deux frères alors qu’ils s’éloignaient de la cérémonie des funérailles.

Lorsque le duc de Cambridge, 38 ans, a enlevé son masque facial, il a dit: “Oui, c’était génial, n’est-ce pas”, selon le lecteur labial qui a parlé à Express.co.uk.

Le duc de Sussex, 36 ans, semble répondre: «C’était comme il le voulait».

Lorsqu’ils quittèrent la chapelle St George, William et Harry s’adressèrent brièvement à l’archevêque de Cantorbéry.

William a dit à son frère après la discussion: “Un service absolument magnifique, ah, la musique.”