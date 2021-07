Le prince William et le prince Harry suivent « leurs propres interprétations du devoir royal », selon un initié | Royale | Nouvelles

11/07/2021 à 6h30 CEST Ils sont frères, joueurs de hockey, ils sont nés le même jour à seulement un an d’intervalle, ils s’admirent et s’aiment à la folie. je vous présente Roc et Georgina Oliva, deux vraies stars de ce sport qui font leurs adieux à l’équipe nationale aux JO 2021. Roc va plus loin […] More