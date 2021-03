Le prince William et les enfants de Kate font des cartes pour la fête des mères de la princesse Diana

Au milieu d’une semaine difficile pour la famille royale, Prince William et Kate Middleton se concentrent sur la famille.

Le duc et la duchesse de Kensington compte Twitter officiel a partagé un doux message pour le public le dimanche 14 mars, jour de la fête des mères au Royaume-Uni. La note faisait un clin d’œil à tous ceux qui sont sans leur mère cette année et présentait des cartes à leurs enfants, le prince George, 7 ans, la princesse Charlotte, 5 ans, et le prince Louis, 2 ans, faites à la main pour feu la princesse Diana.

«Cette année, la fête des mères sera encore une fois différente», lit-on dans le message de William, 38 ans, et de Kate, 39 ans. «Beaucoup d’entre nous seront séparés de nos proches, mais nous attendons avec impatience un moment dans un avenir pas trop lointain où nous pouvons à nouveau faire un câlin à notre mère.

Le message de la fête des mères a continué: «Mais pour ceux qui vivent un deuil, aujourd’hui peut être particulièrement difficile. Chaque année, le jour de la fête des mères, George, Charlotte et Louis font des cartes en souvenir de leur grand-mère, Diana, pour William. Quelle que soit votre situation, nous pensons à vous en cette fête des mères.

La carte du prince George comportait une photo d’une scène de paysage, ainsi qu’un message au défunt royal qui disait: «Chère grand-mère Diana, bonne fête des mères. Je t’aime beaucoup et je pense toujours à toi, en envoyant beaucoup d’amour de George xxxxxx. «

Charlotte, pour sa part, a créé une carte avec des coeurs, des fleurs et des autocollants de ballerine pour Diana, décédée en 1997. «Je pense à vous le jour de la fête des mères. Je t’aime beaucoup. Papa vous manque », a-t-elle écrit. Louis a dessiné un cœur qui a été peint de plusieurs couleurs différentes et a ajouté des autocollants adorables partout sur sa carte.

La princesse Diana est décédée après une poursuite en voiture à Paris qui a conduit à un accident. Elle a partagé ses fils, le prince William et Prince Harry avec ex-mari prince Charles, dont elle a divorcé en 1996.

William et Harry, 36 ans, se réuniront pour la première fois depuis la révélation conjointe du duc de Sussex avec sa femme Meghan Markle le dimanche 7 mars. Les frères et sœurs royaux doivent assister à un mémorial pour leur défunte mère en juillet, Russell Myers révélée lors d’une apparition à l’émission lorraine le vendredi 12 mars. Une statue de Diana sera dévoilée lors de l’événement.

Le buzz des frères se reconnectant survient après qu’ils ont tous les deux révélé qu’ils étaient distants l’un de l’autre. Au cours de son interview à CBS, Harry a admis que lui et William étaient «sur des chemins différents», notant «J’adore William en morceaux».

Il a dit: «La relation [with William] est l’espace pour le moment. Le temps guérit toutes choses.

Pour sa part, William a dit à un Journaliste de Sky News le jeudi 11 mars, il n’avait pas parlé au vétérinaire militaire britannique depuis la séance. Il a ajouté: « Mais je le ferai. » Le duc a également abordé les allégations selon lesquelles Harry et Meghan, 39 ans, ont déclaré que le racisme de la maison royale avait joué un rôle dans leur décision de se retirer en 2020.

«Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste», a-t-il dit, au milieu des affirmations selon lesquelles des conversations avaient eu lieu avec Harry au sujet de la couleur de la peau de son fils Archie.

Harry a également déclaré lors de l’interview que son frère et son père, 72 ans, sont «piégés» dans leurs rôles au sein de la famille royale. «Ils ne peuvent pas partir. Et j’ai une immense compassion pour cela », a-t-il déclaré à l’époque.

