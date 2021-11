Le prince William était «furieux» après que Kate se soit entraînée dans des revendications de querelle avec Meghan | Royale | Nouvelles

Le prince William « furieux » de la « fracture », selon un commentateur

William et Kate ont rejoint d’autres membres de la famille royale ce week-end pour marquer le dimanche du Souvenir. Le couple, tous deux âgés de 39 ans, a passé une soirée au Royal Albert Hall de Londres pour le Festival of Remembrance, un hommage musical annuel aux soldats britanniques tombés au combat. Le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, étaient présents, ainsi qu’une série d’autres membres du cercle restreint de la firme.

Le lendemain, William et Kate se sont réunis à Whitehall pour se souvenir des morts de guerre du Royaume-Uni au cénotaphe.

Kate est apparue sur un balcon du bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth, se tenant à la place de la reine après que le monarque n’ait pas pu y assister en raison d’une entorse au dos, selon un communiqué du palais de Buckingham.

Étaient également absents Meghan Markle et le prince Harry, qui résident actuellement en Californie.

On ne sait pas quand ou si le couple pourrait rentrer chez lui, avec la dernière réunion de Harry avec sa famille en juillet de cette année.

Prince William : le duc de Cambridge était « exaspéré » par la soi-disant « querelle » (Image : GETTY)

Kate Middleton : la duchesse de Cambridge a pris la place de la reine lors de la cérémonie (Image : GETTY)

Le couple a subi des retombées importantes de la famille royale après avoir décidé de renoncer à leurs fonctions royales et de déménager en Amérique du Nord l’année dernière dans ce qui a été rapidement surnommé « Megxit ».

Alors que les commentateurs royaux ont eu du mal à identifier un seul événement qui a forcé les mains du couple, beaucoup ont affirmé qu’une série d’épisodes avait fait boule de neige et conduit au départ.

L’un était la soi-disant querelle qui se serait déroulée entre Meghan et Kate, qui a ensuite été dénigrée.

On a beaucoup parlé de la prétendue querelle, lorsque les duchesses se sont affrontées, après un reportage du Telegraph de 2018 qui affirmait que Meghan avait fait pleurer Kate sur des robes de demoiselle d’honneur.

Meghan Markle: Beaucoup espéraient que le couple deviendrait des amis proches (Image: GETTY)

Meghan a ensuite affirmé à Oprah Winfrey que l’inverse s’était produit.

Une histoire publiée plus tard par The Sun a affirmé que les deux étaient entrés dans une « rrange explosive » après que Meghan ait été impolie avec un membre du personnel de Kate – auquel le palais a émis un rare démenti.

De nombreuses autres histoires souvent décrites comme des « récits de combat de chats » ont émergé.

Cependant, il est apparu plus tard que la véritable querelle était entre les frères et non leurs femmes.

S’exprimant lors du documentaire de Channel 5, « William et Harry: Princes at War? », Plus tôt cette année, l’auteur royal Katie Nicholl a affirmé que William était « furieux » que le nom de Kate ait été impliqué dans les reportages.

Katie Nicholl : Le commentateur a affirmé que William était « furieux » (Image : Youtube/Channel 5)

Prince Harry : les frères ont eu une relation tendue ces dernières années (Image : GETTY)

Elle a déclaré: « Vraiment, pour que Kate soit entraînée dans l’histoire à ce stade, William était furieux.

« Il était très, très fâché que Kate, qui avait jusque-là été très périphérique dans cette faille fraternelle, ait été entraînée. »

Elle a poursuivi : « Il n’y a jamais de fumée sans feu.

« À quel point ces histoires sont vraies, vous en prenez peut-être certaines avec une grosse pincée de sel.

Romance royale: William et Kate se sont rencontrés pour la première fois alors qu’ils étudiaient à l’université en 2001 (Image: Express Newspapers)

« Des sources très fiables m’avaient certainement dit que les filles n’étaient pas les meilleures amies, n’étaient pas aussi proches qu’elles auraient pu l’être.

« Mais en fait, le vrai problème n’était pas entre Meghan et Kate, c’était entre William et Harry. »

Peu de temps après, Emily Andrews, une journaliste royale, a ajouté: « Les suggestions selon lesquelles il y avait eu une bagarre de chat entre Kate et Meghan, en quelque sorte de se griffer les yeux, sont ridicules, franchement.

« Et je pense que ce qui s’est passé, c’est que William et Harry ne s’entendaient pas particulièrement bien, alors inévitablement, les deux femmes ont en quelque sorte pris le parti de leur mari, comme vous le feriez. »

Festival of Remembrance: Certains des cabinets au Royal Albert Hall (Image: GETTY)

Pendant ce temps, lors de l’événement au Royal Albert Hall, Kate, ainsi que les autres femmes présentes, portaient toutes du noir, tandis que les hommes portaient des costumes décorés de leurs médailles militaires.

L’événement de cette année était particulièrement spécial puisqu’il marquait le centenaire de la Royal British Legion.

Le festival a réfléchi sur les différentes manières dont l’organisme de bienfaisance a soutenu la communauté des forces armées.

Il commémorait également les 100 ans du coquelicot en tant que symbole du souvenir.