Le prince William était «livide» avec le prince Harry à propos de l’accord Netflix: «Incroyablement inconfortable» | Royale | Nouvelles

Meghan a annoncé cette semaine qu’elle créait une nouvelle série animée pour Netflix intitulée “Pearl”. Archewell Productions, la société formée par Harry et Meghan, a déclaré dans un communiqué que le programme serait centré sur les aventures d’une fille de 12 ans inspirée par une variété de femmes influentes de l’histoire. La série sera produite par Meghan, et elle a déclaré dans un communiqué qu’elle était “ravi qu’Archewell Productions … vous apportera cette nouvelle série animée, qui célèbre les femmes extraordinaires à travers l’histoire”.

L’annonce intervient après que les Sussex ont conclu un accord avec Netflix après avoir quitté leurs fonctions royales et déménagé en Californie l’année dernière.

Dans le cadre de leur accord avec le géant du streaming, le couple prévoyait de réaliser des documentaires, des séries documentaires, des longs métrages, des émissions scénarisées et des émissions pour enfants.

Mais l’accord a semblé mettre en colère le prince William, comme l’a affirmé un initié de la télévision.

Il fait suite à la représentation de la famille royale dans ‘The Crown’ sur Netflix.

L’initié a déclaré: “William et d’autres membres de la famille royale sont incroyablement mal à l’aise à propos de ce drame et Harry livide est maintenant en partenariat avec la société qui le diffuse.

«C’est le dernier d’une longue série de points d’éclair entre les frères, mais il y a peu de sujets plus sensibles que le sort de leur mère.

“Les téléspectateurs de The Crown – qui est un regard franc sur le règne de la reine – ne s’attendraient pas à ce que les écrivains ignorent quelque chose qui est maintenant du domaine public.”

Ils ont ajouté dans une interview avec The Sun : “Mais la famille royale ne s’attendrait pas non plus à ce que l’un des siens prenne l’argent gagné grâce aux bénéfices d’émissions comme celle-ci.”

Ils ont déclaré : « Nos vies, à la fois indépendantes l’une de l’autre et en couple, nous ont permis de comprendre le pouvoir de l’esprit humain : du courage, de la résilience et du besoin de connexion.

« Grâce à notre travail avec diverses communautés et leurs environnements, pour mettre en lumière les personnes et les causes du monde entier, nous nous concentrerons sur la création de contenu qui informe mais donne également de l’espoir.

“En tant que nouveaux parents, créer des programmes familiaux inspirants est également important pour nous, tout comme une narration puissante à travers une lentille véridique et relatable.”